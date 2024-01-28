Вкуснейший французский пирог покорит всех. Простой рецепт, для которого вам не нужны весы

Кулинарная блогерша Манон Лягрев рассказала, как приготовить невероятно вкусный французский пирог с ягодами, для которого вам не нужны мерные чаши и кухонные весы. Рецепт этого десерта настолько понравился пользователям, что собрал почти 200 тысяч лайков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша делилась в TikTok .

Для приготовления вам понадобятся лишь продукты и форма для выпечки. Этот рецепт невероятно прост благодаря тому, что блогерша придумала, как отмерить нужное количество ингредиентов без весов. Просто не выбрасывайте баночку, в которой купите йогурт для пирога. Именно ею вы сможете отмерить сахар, муку и прочее.

Вам понадобятся:

1 баночка греческого йогурта (125 г)

2 баночка сахара

3 яйца

1 баночка масла (блогерша использовала оливковое)

3 баночка муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1 щепотка соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

малина, черника или другие ягоды.

Начнем приготовление. Смешайте в миске йогурт и сахар, хорошее взбейте массу венчиком. Затем добавьте яйца, а потом экстракт ванили. После этого снова все хорошенько взбейте, добавьте масло. Смесь снова нужно будет перемешать.

После этого приступайте к добавлению сухих ингредиентов. Постепенно вводите муку, соль и разрыхлитель. У вас должна получиться однородная масса.

Простой рецепт пирога (скриншот)

Теперь подготовьте форму для запекания. Ее нужно смазать сливочным маслом, после чего присыпать мукой. Потом выливайте тесто в форму, а сверху добавляйте ягоды. Они должны "утонуть" в будущем десерте.

Пирог нужно запекать в духовке при температуре 180 градусов. Обычно он готовится за 30-35 минут. Когда пирог испечется, дайте ему немного "отдохнуть" в форме, после чего осторожно вынимайте его для подачи на стол. Для красоты можете присыпать десерт сахарной пудрой.