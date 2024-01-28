Вкуснейший французский пирог покорит всех. Простой рецепт, для которого вам не нужны весы
Кулинарная блогерша Манон Лягрев рассказала, как приготовить невероятно вкусный французский пирог с ягодами, для которого вам не нужны мерные чаши и кухонные весы. Рецепт этого десерта настолько понравился пользователям, что собрал почти 200 тысяч лайков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша делилась в TikTok.
Для приготовления вам понадобятся лишь продукты и форма для выпечки. Этот рецепт невероятно прост благодаря тому, что блогерша придумала, как отмерить нужное количество ингредиентов без весов. Просто не выбрасывайте баночку, в которой купите йогурт для пирога. Именно ею вы сможете отмерить сахар, муку и прочее.
Вам понадобятся:
- 1 баночка греческого йогурта (125 г)
- 2 баночка сахара
- 3 яйца
- 1 баночка масла (блогерша использовала оливковое)
- 3 баночка муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- малина, черника или другие ягоды.
Начнем приготовление. Смешайте в миске йогурт и сахар, хорошее взбейте массу венчиком. Затем добавьте яйца, а потом экстракт ванили. После этого снова все хорошенько взбейте, добавьте масло. Смесь снова нужно будет перемешать.
После этого приступайте к добавлению сухих ингредиентов. Постепенно вводите муку, соль и разрыхлитель. У вас должна получиться однородная масса.
Простой рецепт пирога (скриншот)
Теперь подготовьте форму для запекания. Ее нужно смазать сливочным маслом, после чего присыпать мукой. Потом выливайте тесто в форму, а сверху добавляйте ягоды. Они должны "утонуть" в будущем десерте.
Пирог нужно запекать в духовке при температуре 180 градусов. Обычно он готовится за 30-35 минут. Когда пирог испечется, дайте ему немного "отдохнуть" в форме, после чего осторожно вынимайте его для подачи на стол. Для красоты можете присыпать десерт сахарной пудрой.
Ранее мы уже рассказывали, как готовится сочная пицца "а ля пепперони" на сковороде.
Кроме этого, недавно стало известно, как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту.