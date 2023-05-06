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"Самое вкусное сало в моей жизни": звездный шеф-повар поделился оригинальным рецептом (видео)

Как запечь сало с прослоями мяса (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинцы придумали множество рецептов приготовления сала и уже кажется, что нечем нас удивить, когда речь идет об этом продукте. Но запеченное в горчице и душистом перце сало с прослойками мяса поразит даже привередливых гурманов.

Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский у себя на странице Instagram.

Рецепт вкуснейшего сала

"Самое вкусное сало в моей жизни. Мы с мамой ездили в Смелу и купили там очень вкусное генеральское сало. Я готовил сотни рецептов с ним, но запеченное - это просто любовь", - пишет кулинар.

Ярославский отмечает, что сало должно быть тоненьким и с прослойкой нежного мяса, напоминающими генеральские лампасы.

"Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 кг такого сала", - говорит повар.

Ингредиенты:

  • 1 кг сала
  • 60-70 г крепкой горчицы
  • молотый черный и душистый перцы
  • 40-50 г чеснока
  • 5-6 лавровых листочков
  • соль
  • фольга
  • подкопченная паприка и несколько капель соевого соуса.

Как приготовить

Обычно сало продают уже подсоленное. Поэтому советую вымочить его в воде с солью (25 г соли на 1 л воды) в течение 4-6 часов", - говорит Ярославский.

Извлеките сало из воды и обсушите его полотенцем. Натрите крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус.

Сало сложите пополам кожурой наружу, а внутрь вложите лавровый лист и дайте ему промариноваться 4-6 часов.

Заверните такое сало в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов на 40 мин.

Через 40 мин разверните фольгу и посмотрите, подрумянилась ли кожура. Если она еще недостаточно запечена, оставьте сало еще на 10-12 мин при температуре 200 градусов.

"Есть такое сало можно еще горячим. С черным хлебом и хреном вкусно невероятно. По этому рецепту можно готовить и грудинку, и щековину, но нужна температура менее 175, а времени свыше 1,5 часа", - говорит Ярославский.

Раньше мы делились рецептом бюджетного пляцка-суфле от известной галицкой кулинарки.

Читайте также о том, как приготовить настоящие полтавские клецки по рецепту от звездного шеф-повара.

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