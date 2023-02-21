Самая сильная за год вспышка на Солнце вызвала на Земле мощную магнитную бурю

Мощная продолжительная вспышка на Солнце класса X2,28 (сильная R3) в области пятна AR 3229 спровоцировала выброс корональной массы, направленный на Землю, и "удар" от этого плазменного облака ответственно за магнитные бури и ухудшение работы приемников, радаров и спутниковой связи.

Об этом передает SpaceWeatherLive .

Отмечается, что эта солнечная вспышка X2.2, произошедшая 17 февраля, стала самой сильной с 20 апреля 2022 года. Кроме того, это также пятая солнечная вспышка X-класса с начала текущего года и первая вспышка с компонентом, направленным на нашу планету.

Началась геомагнитная тряска, вызванная интенсивной солнечной вспышкой, 20 февраля со слабого уровня бури G1, а продолжится также 21 февраля, при этом усилится до класса G3 (сильный).

Прогнозировалось, что радиочастоты больше всего пострадают над Тихим океаном, западной частью Северной Америки, Центральной Америкой и западной частью Южной Америки из-за вспышки.

Влияние на Землю из-за мощной солнечной вспышки X2.2 класса (фото: twitter.com/_SpaceWeather_)

Это может указывать на значительный радиошум, связанный с достигшим Землю потоком солнечных частиц, что способен создавать помехи для чувствительных приемников, включая радар, GPS и спутниковую связь, говорится на портале The Watchers.

Как отмечают эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в результате "скользящих ударов" из-за солнечных вспышек возможны отключения радиосвязи, временное ухудшение приема высокочастотного радиосигнала местами.

Влияние геомагнитных бурь на человека

Провоцируют геомагнитные бури мощные всплески радиации, исходящие от Солнца, и возникающие при сломе линий магнитного поля звезды, вызывая массовые выбросы солнечной энергии.

Когда эти частицы достигают нашей планеты, то взаимодействуют с магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам, среди которых полярные сияния, отключение радио, сбои в работе спутников и энергосистемы.

Обратим внимание, что еще до зафиксированной 17 февраля учеными мощной солнечной вспышки класса X2,28 прогнозировалась трехдневная геомагнитная буря на период 19-21 февраля. Таким образом, этот выброс корональной массы "приукрасил" ожидаемый магнитный шторм.

В периоды геомагнитных "трясок" метеозависимые люди могут ощутить ухудшение состояния здоровья. В такие дни медики советуют людям снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить вредную пищу из рациона.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, от большого количества кофе и сигарет.

Хорошее воздействие имеет умеренная спортивная нагрузка, контрастный душ, отдых, чай с травами.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться, держать под руками необходимые лекарства.