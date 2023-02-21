Найсильніший за рік спалах на Сонці спричинив на Землі потужну магнітну бурю

Потужний тривалий спалах на Сонці класу X2,28 (сильний R3) в області плями AR 3229 спровокував викид корональної маси, спрямований на Землю, й "удар" від цієї плазмової хмари відповідальний за магнітні бурі та погіршення роботи приймачів, радарів та супутникового зв'язку.

Зазначається, що цей сонячний спалах X2.2, що стався 17 лютого, став найсильнішим з 20 квітня 2022 року. Крім того, це також п'ятий сонячний спалах X-класу з початку поточного року та перший спалах з компонентом, спрямованим на нашу планету.

Почалася геомагнітна тряска, викликана інтенсивним сонячним спалахом, 20 лютого зі слабкого рівня бурі G1, а продовжиться також 21 лютого, при цьому посилиться до класу G3 (сильний).

Прогнозувалося, що радіочастоти найбільше постраждають над Тихим океаном, західною частиною Північної Америки, Центральною Америкою та західною частиною Південної Америки через спалах.

Вплив на Землю через потужний сонячний спалах X2.2 класу (фото: twitter.com/_SpaceWeather_)

Це може вказувати на значний радіошум, пов'язаний з потоком сонячних частинок, який досяг Землі, що здатний створювати перешкоди для чутливих приймачів, включаючи радар, GPS і супутниковий зв'язок, йдеться на порталі The Watchers.

Як зауважують експерти Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), внаслідок "ковзаючих ударів" через сонячні спалахи можливі відключення радіозв'язку, тимчасове погіршення прийому високочастотного радіосигналу місцями.

Вплив геомагнітних бур на людину

Провокують геомагнітні бурі потужні сплески радіації, що відходять від Сонця, і виникають при зламі ліній магнітного поля зірки, викликаючи масові викиди сонячної енергії.

Коли ці частинки досягають нашої планети, то взаємодіють із магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів, серед яких полярні сяйва, відключення радіо, збої у роботі супутників та енергосистеми.

Звернемо увагу, що ще до зафіксованого 17 лютого науковцями потужного сонячного спалаху класу X2,28 прогнозувалася триденна геомагнітна буря на період 19-21 лютого. Таким чином, цей викид корональної маси "прикрасив" очікуваний магнітний шторм.

У періоди геомагнітних "трясок" метеозалежні люди можуть відчути погіршення стану здоров'я. У такі дні медики радять людям знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися та виключити шкідливу їжу з раціону.

Рекомендується відмовитися від алкоголю, гострої та солоної їжі, від великої кількості кави та цигарок.

Хороший вплив має помірне спортивне навантаження, контрастний душ, відпочинок, чай із травами.

Людям із хронічними захворюваннями слід більше відпочивати, висипатись, тримати під руками необхідні ліки.