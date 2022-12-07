RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая простая пицца в сковороде за 5 минут: быстрый перекус для всей семьи

Как сделать пиццу в сковороде за 5 минут (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пиццу можно приготовить самостоятельно дома и даже без духовки. Если у вас есть газ, но нет света и все необходимые ингредиенты под руками - такая пицца станет отличным вариантом перекуса для всей семьи.

Как приготовить пиццу-пятиминутку в сковороде - читайте в материале ниже.

Пицца №1

Пиццей-пятиминуткой на основе лаваша поделилась известная кулинарка Лилия Цвит. В этой пицце нет муки.

Ингредиенты:

  • Лаваш - 1 шт.
  • Яйца - 5 шт.
  • Сметана - 100 г
  • Колбаса
  • Твердый сыр
  • Помидор
  • Соль, специи, соус - по вкусу

Как готовить:

Лаваш скрутите и мелко нарежьте тонкой соломкой. В чашу блендера положите яйца, добавьте сметану и перебейте до однородного состояния.

Нарезанный лаваш выкладываем на сковородку. Сковородку можно перед этим смазать растительным маслом. Лаваш заливаем смесью яйца и сметаны. Разравниваем основу.

Потом выкладываем начинку. Она может быть любая - по вашему вкусу. Начинку засыпаем тертым сыром.

После этого ставим сковороду на маленький огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до тех пор, пока сыр полностью не расплавится - от 5 до 10 минут. Украшаем готовую пиццу зеленью.

Пицца №2

Во втором варианте вам понадобится мука, чтобы замесить жидкое тесто для основы. Также можно использовать различные соусы.

Ингредиенты:

  • Мука - 4 ст. ложки
  • Сметана - 4 ст. ложки
  • Яйца - 2 шт.
  • Помидор
  • Ветчина или колбаса
  • Твердый сыр
  • Томатный соус любой другой - по вашему вкусу

Как готовить:

Взбиваем два яйца, добавляем к ним сметану, а потом постепенно засыпаем муку. Все ингредиенты вымешиваем до однородной массы.

Смазываем сковороду растительным маслом и выливаем на нее тесто. Тесто смазываем любым соусом и выкладываем начинку. Потом посыпаем тертым сыром. Ставим на небольшой огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до готовности - от 5 до 10 минут.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить самую простую шарлотку в сковороде.

А также мы давали рецепт легких и воздушных дерунов из яблок.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страврецептРецепты