Самая простая бездрожжевая паска: никто не верит, что она готовится так быстро
Паску к пасхальным праздникам можно приготовить на бездрожжевом тесте. Она получится вкусной, рыхлой и долго не будет черстветь.
Рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.
Составляющие
- Яйца - 3 шт.
- Соль - 1/4 ч. л.
- Сахар - 140 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Сливочное масло - 100 г
- Молоко - 80 мл
- Цедра 1 лимона
- Мука - 300 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Сухофрукты - 90 г
Для глазури на желатине:
- Желатин - 5 г
- Вода - 1 ст. л.
- Сахар - 100 г
- Вода - 2 ст. л.
- Лимонный сок - несколько капель
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры - достаньте их заранее. Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см.
Пошаговое приготовление
Вбейте в глубокую посуду яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар. Взбейте миксером до пышной светлой массы.
Добавьте сливочное масло, молоко. Взбейте. Натрите цедру одного лимона.
Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Введите в тесто сухофрукты.
Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пасок ложкой, смазанной маслом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.
Приготовьте глазурь, покройте паски и украсьте по своему вкусу.
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