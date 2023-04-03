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Самая простая бездрожжевая паска: никто не верит, что она готовится так быстро

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Понедельник 03 апреля 2023 08:30
Самая простая бездрожжевая паска: никто не верит, что она готовится так быстро Как приготовить быструю паску (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Паску к пасхальным праздникам можно приготовить на бездрожжевом тесте. Она получится вкусной, рыхлой и долго не будет черстветь.

Рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.

Составляющие

  • Яйца - 3 шт.
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Сахар - 140 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Молоко - 80 мл
  • Цедра 1 лимона
  • Мука - 300 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Сухофрукты - 90 г

Для глазури на желатине:

  • Желатин - 5 г
  • Вода - 1 ст. л.
  • Сахар - 100 г
  • Вода - 2 ст. л.
  • Лимонный сок - несколько капель

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры - достаньте их заранее. Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см.

Пошаговое приготовление

Вбейте в глубокую посуду яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар. Взбейте миксером до пышной светлой массы.

Добавьте сливочное масло, молоко. Взбейте. Натрите цедру одного лимона.

Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Введите в тесто сухофрукты.

Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пасок ложкой, смазанной маслом.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.

Приготовьте глазурь, покройте паски и украсьте по своему вкусу.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить вкусную и очень красивую паску Крафин.

Кроме того узнайте, как приготовить три вида глазури для покрытия пасок.

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