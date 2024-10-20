"Я от вас уйду". Самые распространенные детские манипуляции и как родителям на них реагировать

Мам, еще 5 минут

Независимо от того, это касается игры, просмотра мультфильма, книги - все эти "5 минут" затягиваются на полчаса-час-два.

Чтобы справиться с этим, нужна сила воли. Собрать всю силу воли в кулак и отказать ребенку. Потому что нужно соблюдать режим дня. Еще можно ставить будильник, который четко определит эти 5 минут.

А мне мама (папа) разрешила

Очень хорошая отговорка в разговоре со вторым родителем, бабушкой или няней. Особенно, когда мамы (папы) нет дома или рядом. Благодаря этим уловкам дети едят больше, чем разрешено, мороженого и делают еще кучу запрещенных вещей.

Запомните, что всегда нужно проверить, разрешила ли мама съесть все конфеты. Будьте внимательны к вопросам ребенка, когда вы заняты чем-то другим. Ибо эти маленькие хитрецы пользуются моментом практически всегда, чтобы получить ответ "угу", а вы этого даже помнить не будете.

Что-то мне нехорошо

Внезапные боли в животе, ухе, горле, голове или еще где-то появляются именно тогда, когда вы готовитесь к воспитательному часу. Или не изучен стих, или контрольная по математике на носу. Конечно, ни одна мама не может устоять, все прощает, все разрешает и получает максимальное внимание.

В таких случаях можно разве надеяться, что тревога ошибочна. Но состояние здоровья ребенка следует проверить всегда. Ибо правду они говорят с таким же выражением лица, как и лгут.

Я больше так не буду

Конечно, будет. Потом, с другими людьми, в других условиях, но будет. Вам остается только прощать и помнить, что и в нашей жизни было столько же "никогда".

Оно само!

Чашки сами прыгают на пол и дерутся, штаны вылезают на деревья и рвутся, а сердечко на спине у кота нарисовалось само.

Здесь главное правило – заставить ребенка говорить правду и чувствовать свою ответственность за содеянное. Пусть самостоятельно убирает, зашивает и отмывает кота.

Я не виноват

Виноват. Малыш должен научиться признавать свою вину и брать на себя ответственность за свои поступки. Поговорите об этом и заверьте, что наказание за это будет меньше.

А можно ли еще сказку? А попить? Я голоден

А еще - давай ты полежишь со мной (полежим вдвоем), мне грустно, страшно ну или - что-то сон мне не идет. Это ряд просьб детей, активно не желающих ложиться спать. Но режим нужно сохранять.

Можете ограничить время одним рассказом или несколькими минутами разговора на любую тему. Время вышло, сказка кончилась, вода выпита - пора спать и никаких "но".

Купи мне это, а я взамен…

Ничего больше не попрошу никогда, всегда буду хорошо учиться, убирать, буду выносить мусор, в космос полечу. Запомните, что у детей понятия "никогда" и "всегда" могут длиться один день. Так что не верьте этим обещаниям и провокациям.

А у Павлика такие есть

Типичное сравнение, которое сразу затрагивает родителей. Во-первых, чем ваш ребенок хуже, чем Павел. Во-вторых, если они купили, то, вероятно, нужная вещь. В-третьих, ну можно утешить ребенка.

И все, несколько минут и у вас в корзине куча ненужных игрушек (канцтоваров). Что с этим делать? Игнорируйте и не забывайте, что у вас есть своя голова на плечах. Поэтому не стоит равняться на кого-то или повиноваться моде, думайте о пользе для своего ребенка.

Нам ничего не задали

Ну, конечно. Это возможно по одному уроку или двум. Доверять ребенку - это хорошо. Но проверьте дневник, напишите в родительский чат, спросите одноклассников, позвоните учителю. Детям нужен контроль.

Ты самая лучшая/самая красивая/самая хорошая мама в мире

Фраза, способная растопить любое мамино сердце. А еще это отличная возможность, чтобы выманить у родителей дополнительную игрушку, что-то вкусненькое, карманные деньги.

Конечно, такие слова очень приятны. Возьмите себя в руки, прижмите своего малыша, скажите, что вы так рады, что он у вас такой чуткий… и все.

Я от вас уйду

Так часто говорят обиженные дети, рисуя в своем воображении сбор вещей и бегство через окно. Конечно, никуда они не уходят. Но это еще не конец.

Вам, родителям, нужно поставить себя на место ребенка, которому, скорее всего, просто не хватает внимания. Поговорите с ней, узнайте, что действительно волнует.

Ну пожалуйста

Эти крики можно удовлетворить только дав ребенку то, чего он хочет. И так думает значительная часть родителей.

На самом деле можно попытаться переключить внимание ребенка на другие вещи, заинтересовать чем-нибудь еще. Ибо согласитесь - и все, этот прием будут использовать всегда.