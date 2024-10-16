Какая ошибка родителей сделает ребенка несчастливым: сейчас онf встречается все чаще

Родители хотят, чтобы ребенок вырос счастливым, здоровым и имел все необходимое. Но часто они совершают одну, очень большую ошибку, лишающую детей в будущем счастья.

Гиперопека - наказание для ребенка

Желание оградить своего ребенка от любых проблем и тревог, от бытовых травм и разочарований - это нормальное желание родителей. Но иногда забота о ребенке выходит за пределы нормы и превращается в гиперопеку. А она никогда не приводит к добру.

Сейчас можно часто увидеть, как мамочка в транспорте пытается усадить своего 13-летнего сынишку, потому что ребенок. Или бросается защищать достаточно взрослых детей где-нибудь в общественном месте.

"Но это ребенок", "Это же для ребенка" и другие подобные выражения. У таких мам в интернете даже есть хэштег "яжемать". С одной стороны - с этого можно насмехаться и дразнить таких мамочек, с другой - уже выросло целое поколение, которых так воспитывали родители.

Сейчас они задают вопрос, почему 18-летний ребенок "ничего не хочет" или "совершенно несамостоятельный". И не догадываются, что главная ошибка - в воспитании. Ибо ребенка не учили преодолевать трудности, чего-то добиваться, стремиться.

Родители участвовали в каждом аспекте жизни своих детей, посещали спортивные занятия, обучение, помогали по хобби. И считали, что они лучшие в мире, воспитывают лучше других. Однако настоящий эмоциональный и личный баланс их детей может быть очень далек от того, что такое счастье для малышей.

Последствия гиперопеки

Разочарование

У родителей может быть четкое представление о том, каким должен быть идеальный ребенок, и они считают себя залогом или отправной точкой для этого.

Но проходит время и родители начинают осознавать, что ребенок не всегда отвечает их идеалам, и это приводит к ощущению разочарования.

А когда ребенок видит разочарование в глазах своих родителей, он чувствует себя неудачником и несчастным.

Тревога и стресс

Гиперопека всегда сопровождается "воспитательной гиперактивностью". Родители отдают детей на разные кружки, секции и часто желания ребенка не принимается во внимание. Постепенно это начинает загонять ребенка в стресс, а уровень тревоги становится похожим на то, что переживают родители.

Родители, которые слишком сильно заботятся о своих детях, тяжело воспринимают их ошибки. Они делают все возможное, чтобы воспитать ответственных людей, имеющих иммунитет к ошибкам и неудачам. А это невозможно

Неспособность к поражению

В жизни каждого ребенка должны быть моменты, когда он терпит поражение. Так они начинают обучаться по своим ошибкам. А дети, растущие под гиперопекой, сами становятся себе судьями. Родители ставят планку настолько высоко, что когда ребенок осознает его нереальность, он погружается в депрессию и начинает разрушать себя.

Исследование Королевского университета в Онтарио показало, что одним из самых серьезных последствий гиперопеки является то, что дети в возрасте от 7 до 12 лет почти не знают, что такое играть на улице и общаться с друзьями. И они несчастливы.