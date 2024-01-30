Самые ожидаемые мультфильмы 2024 года

Мыслями наизнанку 2

В продолжении щемящей истории о жизни мы увидим новые эмоции, с которыми сталкивается обычная школьница Райли Андерсон.

Мусафа. Король лев

Теперь, когда Симба стал королем, его отец опасается, что сын повторит его ошибки. Друзья и советники Рафики, Тимон и Пумба рассказывают Симбе историю его отца Муфасы и о его пути.

Элио

Элио, мальчик с очень богатым воображением, но маленьким кругом общения. Однажды он попадает в межпланетную организацию с представителями всех уголков галактики. Там его принимают за посла Земли и он должен научиться находить общий язык с пришельцами, чтобы пережить все испытания.

Кунг-фу Панда 4

Уже давно известный всем зрителям воин По теперь готовится стать духовным лидером Долины Мира. Ему срочно нужно найти себе преемника, заменяющего его на посту Воина Дракона. Но на его пути предстает могущественная колдунья Хамелеон, которая находит способ призвать проигравших врагов По.

Гарфилд

Рыжий, самовлюбленный кот Гарфилд, который терпеть не может понедельника и готов променять все на порцию лазаньи, в новой части познакомит зрителей со своим отцом.

Шрек 5

Сюжет очередного фильма о зеленом очарованном принце пока неизвестен. Известно, что действующими лицами новой части франшизы станут старые герои: Шрек, Фиона, Осел и Кот в сапогах. Сценарист мультфильма пообещал появление новых героев.