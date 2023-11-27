Не только "Наполеон". Топ-6 фильмов с Хоакином Фениксом для снежного вечера

Хоакин Феникс - американский киноактер, который действительно может превратиться в любого персонажа и сыграть настолько профессионально, что зритель будет в восторге. в новом фильме "Наполеон" он тоже проявил свой талант.

РБК-Украина (проект Styler) составило собственный список фильмов, которые ничуть не уступают новой роли актера и с удовольствием делится им с вами.

Мастер

Герой Хоакина Феникса Фредди Квилл являет собой яркий пример человеческих пороков, вернувшись в родной городок, после окончания Второй Мировой Войны. Но, встретив однажды Ланкастера Додда - лидера нового религиозного общества, он становится его помощником и находит цель в жизни.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)

Джокер

Несомненно одна из величайших ролей Хоакина, ведь именно для нее он готовился как физически, так и психологически. Такие "сумасшедшие" роли нелегко даются, но это и называют профессионализмом.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)

Она

В центре сюжета появляется писатель Теодор, он довольно мягкий и добрый человек, но он одинок. В его жизни разворачивается необычная и трепетная история любви с недавно купленным Искусственным интеллектом.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)

Знаки

Главным героем фильма является фермер Грэм Хесс, который имеет нелегкую жизнь, полную странных событий и приключений ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено непостижимыми, гигантскими знаками из примятых стеблей.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)

Все страхи Бо

Бо должен преодолеть все свои страхи и ради этого он пройдет свой путь от начала до конца. А возможно и наоборот - от конца до начала, где его ждет источник всего. Ведь, как понятно, все, чего вы желаете, есть с другой стороны ужаса.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)

Мария Магдалина

Сюжет разворачивается во времена первого столетия нашей эры. Юная девушка покидает свою маленькую рыбацкую деревню и семью, полную традиций, чтобы присоединиться к совершенно новому социальному движению.

Родные ее не понимают, считая, что она позорит их род и в нее вселился бес. Лидером этого движения является харизматичный человек, которого зовут Иисус. Он обещает, что мир вокруг изменится.

Лучшие фильмы с Хоакином Фениксом (фото: Кинориум)