Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

В 2023 году модными снова станут объемные сумки, шоперы и стильные сумочки с мехом. А вот полюбившиеся нам маленькие сумочки снова станут неактуальными.
Какие сумки будут в тренде в 2023 году, рассказали стилисты Watchingukraine на странице в Instagram.
"Модные тренды чаще всего балансируют между крайностями. Если последние несколько сезонов мы наблюдали тенденцию на микросумки, то теперь пришло время вместительных и практичных сумок", - отмечают стилисты.
Они добавили, что маленькие сумочки могут остаться в вашем гардеробе, но, если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, стоит обратить внимание на объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.
Прямоугольная сумка с короткой ручкой. Материал - кожа, цвета - все оттенки коричневого и черные. Чем больше объем - тем лучше.
Пушистая сумка-тоут. Оригинальные сумки с отделкой из искусственного меха. Объем таких сумок тоже большой, а цветовая гамма - разноцветная.
Тканевые шоперы. Любимые объемные шоперы в этом году станут трендом. Выбирайте модели из ткани со структурным низом и кожаными ручками.
Сумка с рюшами. Оригинальный аксессуар ярких оттенков и с отделкой в виде рюшей. Фасон сумки - через плечо.
Сумка почтальона. Или не только почтальона. Этот тренд уже неоднократно возвращался и в 2023 году сумка почтальона из кожи снова станет модной.
Плетеный тоут. Еще одна объемная и практичная сумка, которая станет хитом в 2023 году.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как составить гардероб с ограниченным бюджетом.
А также мы писали о том, какие украшения будут в тренде в 2023 году.