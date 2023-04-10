Самые модные штаны 2023 года: как носить необычный тренд

Что известно о необычном тренде

Хотя карго сложно назвать классическим видом брюк, их легко стилизовать в повседневных образах, сочетая со спортивными или кэжуал элементами гардероба.

Например, карго можно стильно комбинировать с топом, кроп-топом, рубашкой, корсетом, бра, лонгсливом, толстовкой/худи, футболкой, майкой и т. д.

Как носить карго (фото: t.me/Красота. Здоровье. Отношения)

Карго подойдут и под кроссовки, и под шпильки

"Свободные брюки в стиле милитари ворвались в фэшн мира в этом году - они удобны, практичны и выглядят очень эффектно, из-за своей грубости на женской фигуре.

Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому не удивительно, что они стали одной из базовых вещей во многих гардеробах", - сказал о карго украинский дизайнер Андре Тан.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Модные дома подхватили тренд и вывели на новый уровень

Diesel, Balmain, Givenchy, Stella McCartney, Versace и многие другие модные дома вывели на подиумы моделей, одетых в карго.

Черные карго от Versace (фото: Getty Images)

Кожаные карго от Stella McCartney (фото: Getty Images)

Гостья Paris Fashion Week в штанах карго (фото: Getty Images)