Самые модные шапки 2023: какие надо носить, а какие лучше выбросить

Шапки бини задают тренды

Собственно любая теплая шапка с отворотом – это шапка бини. Они актуальны всегда, ведь удобны и теплые.

Но в этом году стоит обратить внимание на цвета: яркие, едкие оттенки ушли в прошлое. Зимой 2023 года стоит отдать предпочтение нюдовым и спокойным тонам.

Шапка бини от Fendi (фото: instagram.com/fendi)

Как носить шапку, модную в 2023 году (фото: instagram.com/darjabarannik, instagram.com/ru_original.ua)

Подборка модных головных уборов от Андре Тана

Дизайнер советует отказаться от неоновых оттенков - розового, салатового, лимонного и отдать предпочтение спокойным тонам.

Вместо ярких принтов поэкспериментируйте с балаклавой. Это - смело, но что не сделаешь ради моды.

Забудьте про помпоны и примерьте ушанку.

На смену оригинальным надписям приходят крупные логотипы на отвороте.

И наконец купите панаму из искусственного меха - это настоящая хитяра 2023 года.

Трендовые шапки 2023 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)