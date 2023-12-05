Самые модные меховые вещи зимы, которые сделают вас королевой: фотопримеры от стилиста

Какие меховые вещи в моде

Последние несколько сезонов меховые вещи приобрели незаурядную популярность.

"Если говорить о более носибельных трендах, то это, конечно, верхняя одежда: шубы из овчины, эко и винтажный мех. В основном преобладают лаконичные модели разной длины от кропов моделей до макси", - говорит стилист.

Также очень актуальны аксессуары с текстурой меха: сумки, обувь и головные уборы.

При выборе шубы, если она у вас не десятая по счету, очень важно понимать, как часто и куда вы ее носить.

Как правило, мех выбирают сильные женщины, уверенные в своей сексуальности, а кожа еще ярче подчеркивает силу характера. Это могут быть кожаные леггинсы, платья или юбка в сочетании с полушубком.

Стильные меховые вещи (фото: instagram.com/nata_moskalenko)