Карпачев рассказал, что нужно спросить у ребенка, прежде чем его ругать

Наказание - процесс воспитания ребенка, но ругань нужно правильно. Следует знать, каких правил соблюдать, чтобы не причинить ребенку вреда. К тому же, перед наказанием нужно задать ребенку несколько вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram .

4 важных вопроса

Эксперт говорит, что часто наказания демонстрируют ребенку, что он сделал что-то плохое. Но не дают ответа на вопрос, почему этого делать нельзя.

К тому же иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить. Ведь главное - это не наказать его, а научить как правильно поступать, и разговор может быть более эффективным для решения этой задачи.

Почему ты это сделал, зная, что поступаешь плохо?

Суть вопроса - попытаться узнать истинные причины плохого поведения и объяснить, что сам ребенок думает об этом.

Мог ли ты поступить по-другому?

Этот вопрос учит ребенка видеть другие варианты поведения в сложных и неоднозначных для него ситуациях. Если ребенок не может вам ответить, предложите ему свои варианты.

Как мне поступить в этой ситуации?

Психолог говорит, что есть замечательное правило: "Ребенок больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает". Такой вопрос направлен на формирование доверительных отношений, являющихся основой воспитания.

Если ситуация повторится, как ты поступишь в следующий раз?

Цель вопроса - построить правильную модель поведения. Представление ребенка о том, как в следующий раз поступить иначе, повышает его шансы на приемлемое поведение.

Дмитрий Карпачев отметил, что вопросы могут значительно снизить случаи плохого поведения, а также они существенно снижают напряжение в отношениях с ребенком.

Можно ли ссорить ребенка за ошибки

Каждый может ошибаться. Именно это необходимо донести до сознания ребенка, а не ругать его.

Более того, иногда родителям просто необходимо разрешать ребенку совершать ошибки. Разумеется, это не касается ситуаций, угрожающих здоровью и жизни малыша или окружающих. Всем известно, что на ошибках учатся, причем на собственных, а не на чужих.