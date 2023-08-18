Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Чтобы попадать в модные тренды осени 2023 следует тщательно выбирать свои луки и обновлять гардероб. Базовые правила диктуют длину макси, широкие плечи, приталенность, многослойность и многие другие тенденции.

О том, что носить осенью 2023 года, рассказала стилист Анна Леканова в Instagram

Ассиметричный наряд

Необычный крой с акцентом на плечах, талии, нестандартные решения юбок и брюк очень актуальны в этом сезоне.

Много слоев

Этому тренду уже не первый сезон, но он до сих пор ко времени. Если вы выбираете такой лук, гармонично сочетайте цветовую гамму. А еще в таком виде вы точно не замерзнете, когда станет действительно прохладно.

Деловые костюмы

Поиграйте с таким луком, выбирая оверсайзный верх с низом мини, или объемные брюки длины макси. Костюм не должен быть скучным.

Макси

Длина макси остается в топе, поэтому снова актуальна осенью 2023 года. Пальта, брюки, тренчи такого кроя придадут вашему образу завершенности.

"Офис"

Офисный шик следует разбавлять яркими изюминками: рукавами с нестандартным решением, ярким клатчем, атласным топом, подтяжками с логотипом.

Акцент на талии

Приталенность подчеркнет ваши прелести и придаст образу женственности и строгой сексуальности.

Акценты на прозрачность

С этим трендом надо быть осторожнее, делая упор на деталях. Полупрозрачность не должна выглядеть пошло.

Широкие плечи

Объемность в плечах придает образу хрупкости и женственности. Такой акцент должен быть один, чтобы не отягощать ваш лук.

Кожа

С весны и лета тренд на кожаный наряд перешел на осень 2023 года. Брюки, юбки, тренчи - кожи много не бывает.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova