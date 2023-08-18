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Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

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Пятница 18 августа 2023 19:01
Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить Что носить осенью 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы попадать в модные тренды осени 2023 следует тщательно выбирать свои луки и обновлять гардероб. Базовые правила диктуют длину макси, широкие плечи, приталенность, многослойность и многие другие тенденции.

О том, что носить осенью 2023 года, рассказала стилист Анна Леканова в Instagram

Ассиметричный наряд

Необычный крой с акцентом на плечах, талии, нестандартные решения юбок и брюк очень актуальны в этом сезоне.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Много слоев

Этому тренду уже не первый сезон, но он до сих пор ко времени. Если вы выбираете такой лук, гармонично сочетайте цветовую гамму. А еще в таком виде вы точно не замерзнете, когда станет действительно прохладно.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Деловые костюмы

Поиграйте с таким луком, выбирая оверсайзный верх с низом мини, или объемные брюки длины макси. Костюм не должен быть скучным.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Макси

Длина макси остается в топе, поэтому снова актуальна осенью 2023 года. Пальта, брюки, тренчи такого кроя придадут вашему образу завершенности.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

"Офис"

Офисный шик следует разбавлять яркими изюминками: рукавами с нестандартным решением, ярким клатчем, атласным топом, подтяжками с логотипом.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Акцент на талии

Приталенность подчеркнет ваши прелести и придаст образу женственности и строгой сексуальности.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Акценты на прозрачность

С этим трендом надо быть осторожнее, делая упор на деталях. Полупрозрачность не должна выглядеть пошло.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Широкие плечи

Объемность в плечах придает образу хрупкости и женственности. Такой акцент должен быть один, чтобы не отягощать ваш лук.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Кожа

С весны и лета тренд на кожаный наряд перешел на осень 2023 года. Брюки, юбки, тренчи - кожи много не бывает.

Самая крутая одежда осенью 2023, которую нужно обязательно носить

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Раньше мы писали, как осенью носить тотал-лук, чтобы не выглядеть скучно.

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