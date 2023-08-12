Тотал-лук снова актуален осенью 2023: как правильно носить, чтобы не выглядеть скучно
Тотал-лук (total look), или образ в одном цвете, не теряет актуальности который сезон. Осенью 2023 такой стиль носить тоже можно, но надо знать о ряде правил.
О них рассказала персональный стилист Диана Базан в Instagram.
Почему total look - это круто
По словам стилиста, подобные образы выглядят благородно. А еще это отличная коррекционная методика для тех, кто хочет выглядеть более высокими и стройными.
"Не нужно бояться, что образы в одной цветовой гамме будут выглядеть скучно и неинтересно", - уверяет эксперт.
Как правильно носить одежду в таком стиле
Фактура
Чтобы образ был интересным, комбинируйте и объединяйте в одном образе кожу, трикотаж, вязание, кружево. Тогда даже одна цветовая гамма будет смотреться интересно.
Крой
Одежда с интересными элементами, нестандартным дизайнерскими решениями или фасоном скучной не бывает.
Цвет
Элегантно выглядят монолуки в приглушенных пастельных или ахроматических цветах.
Аксессуары
Дополняйте образы в одном цвете аксессуарами, которые будут особенно определенно "звучать" на однотонном фоне.
Все фото: instagram.com/di.bazan
"Создавать total looks можно в любое время года, но особенно удачные они выходят в весенне-осенний сезон, когда вторым слоем одежды накинуть жакет, тренч или пальто и оставить его расстегнутым, создав дополнительную вертикаль в образе для стройности", - добавила стилист.
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