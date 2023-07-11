Лучший вариант побаловать семью. Держите рецепт синнабонов с малиновой начинкой

Ингредиенты

Чтобы приготовить эту невероятную вкусную сладость, вам понадобятся:

молоко - 150 мл

сахар - 80 г

ваниль - 1/3 ч. л.

свежие дрожжи - 20 г

сливочное масло - 60 г

соль - 1/3 ч. л.

яйца - 2 шт

мука - 470 г

Начинка:

малина или другие ягоды - 350 г

сахар - 100 г

крахмал -30 г

вода - 40 г

Крем:

крем-сыр или густая сметана - 150 г

сахарная пудра - 50 г

сливочное масло - 40 г

Как готовить

Сначала к теплому молоку необходимо добавить сахар, ваниль и живые дрожжи. Перемешать. Затем добавить растопленное сливочное масло, соль и яйца. Еще раз смешать и просеять муку. Замесить тесто.

Далее смазать миску растительным маслом, положить туда тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.

Тем временем нужно приготовить начинку. К малине в сотейнике добавить сахар и готовить 5-10 минут на среднем огне. Затем крахмал смешать с водой и добавить к малине. Накрыть пюре пленкой и оставить до охлаждения.

Вернитесь к тесту, еще раз его замесите и оставьте на 5-10 минут. После чего раскатайте как можно тоньше, смажьте малиной и сверните в рулет. Разрезать с помощью нити и выложить в противень на пергамент.

Накрыть булочки и оставить в теплом месте на 10-15 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Тем временем смешать крем творог, сахарную пудру и сливочное масло. После того как синнабоны спеклись, смазать их кремом.

Все скриншоты из видео: instagram.com/nataliia_zhuk_cooking