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Лучший вариант побаловать семью. Держите рецепт синнабонов с малиновой начинкой

Как приготовить синабоны (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Синнабоны - это булочки, считающиеся самой известной выпечкой в мире, родом из США. Их можно выпекать с разными начинками, например с маком, малиной, крем-сыром и т. д. Эта сладость отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить несложно и из доступных ингредиентов.

Рецептом вкусненьких синнабонов поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить эту невероятную вкусную сладость, вам понадобятся:

  • молоко - 150 мл
  • сахар - 80 г
  • ваниль - 1/3 ч. л.
  • свежие дрожжи - 20 г
  • сливочное масло - 60 г
  • соль - 1/3 ч. л.
  • яйца - 2 шт
  • мука - 470 г

Начинка:

  • малина или другие ягоды - 350 г
  • сахар - 100 г
  • крахмал -30 г
  • вода - 40 г

Крем:

  • крем-сыр или густая сметана - 150 г
  • сахарная пудра - 50 г
  • сливочное масло - 40 г

Как готовить

Сначала к теплому молоку необходимо добавить сахар, ваниль и живые дрожжи. Перемешать. Затем добавить растопленное сливочное масло, соль и яйца. Еще раз смешать и просеять муку. Замесить тесто.

Далее смазать миску растительным маслом, положить туда тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.

Тем временем нужно приготовить начинку. К малине в сотейнике добавить сахар и готовить 5-10 минут на среднем огне. Затем крахмал смешать с водой и добавить к малине. Накрыть пюре пленкой и оставить до охлаждения.

Вернитесь к тесту, еще раз его замесите и оставьте на 5-10 минут. После чего раскатайте как можно тоньше, смажьте малиной и сверните в рулет. Разрезать с помощью нити и выложить в противень на пергамент.

Накрыть булочки и оставить в теплом месте на 10-15 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Тем временем смешать крем творог, сахарную пудру и сливочное масло. После того как синнабоны спеклись, смазать их кремом.

Все скриншоты из видео: instagram.com/nataliia_zhuk_cooking

Раньше мы писали о том, чем можно заменить яйца в творожниках.

Также читайте, как приготовить вкусные заварные творожники.

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