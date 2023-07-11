Лучший вариант побаловать семью. Держите рецепт синнабонов с малиновой начинкой

Синнабоны - это булочки, считающиеся самой известной выпечкой в мире, родом из США. Их можно выпекать с разными начинками, например с маком, малиной, крем-сыром и т. д. Эта сладость отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить несложно и из доступных ингредиентов.
Рецептом вкусненьких синнабонов поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.
Чтобы приготовить эту невероятную вкусную сладость, вам понадобятся:
Начинка:
Крем:
Сначала к теплому молоку необходимо добавить сахар, ваниль и живые дрожжи. Перемешать. Затем добавить растопленное сливочное масло, соль и яйца. Еще раз смешать и просеять муку. Замесить тесто.
Далее смазать миску растительным маслом, положить туда тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.
Тем временем нужно приготовить начинку. К малине в сотейнике добавить сахар и готовить 5-10 минут на среднем огне. Затем крахмал смешать с водой и добавить к малине. Накрыть пюре пленкой и оставить до охлаждения.
Вернитесь к тесту, еще раз его замесите и оставьте на 5-10 минут. После чего раскатайте как можно тоньше, смажьте малиной и сверните в рулет. Разрезать с помощью нити и выложить в противень на пергамент.
Накрыть булочки и оставить в теплом месте на 10-15 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.
Тем временем смешать крем творог, сахарную пудру и сливочное масло. После того как синнабоны спеклись, смазать их кремом.
Раньше мы писали о том, чем можно заменить яйца в творожниках.
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