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Лучший папа в мире: на фронте погиб известный блогер, писатель и шеф-повар Андрей Гудима (фото)

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Вторник 04 июля 2023 15:49
Лучший папа в мире: на фронте погиб известный блогер, писатель и шеф-повар Андрей Гудима (фото) Андрей Гудима погиб под Бахмутом (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В бою под Бахмутом 2 июля 2023 года погиб известный блогер, шеф-повар, художник и отважный боец Андрей Гудима. Его кулинарная книга сейчас готовится к изданию в издательстве Старого Лева.

О смерти Андрея сообщила бывшая жена и мама их общей дочери Уляна Сурмай в Facebook.

"Все, о чем я молилась в последние дни - чтобы ты появился в сети. Чтобы прочитал сообщения и пересмотрел фото от Юляшки, на которые она ждала ответы и постоянно спрашивала - "почему папа не отвечает". Увидел скрины наших с ней переписок, от которых бы улыбнулся, и тебе б стало так тепло на сердце. Но там застыло, последний раз в пятницу, 1.07", - написала Уляна.

Лучший папа в мире: на фронте погиб известный блогер, писатель и шеф-повар Андрей Гудима (фото)

Андрей Гудима погиб под Бахмутом (фото: facebook.com/prime.lviv)

Она сообщила, что сейчас, когда дочь уже знает о гибели отца, можно об этом рассказать - Андрей Гудима погиб под Бахмутом, в бою, 2 июля.

"Ваши отношения с дочкой были такие нежные, такие трогательные, такие близкие. Ее большая Вселенная, в которой она всегда самая важная. Ваша Вселенная. Ты самый лучший папа на свете. Ты был им с первой секунды рождения Юлечки. И еще 9 месяцев перед тем. И в момент, когда она появилась на свет. Твоя дочь любит тебя больше всего в мире. И поэтому я сдерживала тебя как могла. Злилась, и гордилась. А сейчас сердце рвется на части, так тяжело не было никогда…" - добавляет Уляна.

Лучший папа в мире: на фронте погиб известный блогер, писатель и шеф-повар Андрей Гудима (фото)Лучший папа в мире: на фронте погиб известный блогер, писатель и шеф-повар Андрей Гудима (фото)

Андрей Гудима с дочкой Юлей (фото: facebook.com/prime.lviv)

Андрей Гудима родом со Львова. До полномасштабной войны работал бильд-редактором газеты "Экспресс". У него было много талантов - нашел себя как художник, блогер, юрист, волонтер. О нем говорят как об интеллектуале, патриоте и очень многогранной талантливой личности.

А еще Гудима был шеф-поваром двух ресторанов - "Open. Швидкий ресторан" и "Re:bro. Пивний ресторан здорового харчування". Он написал кулинарную книгу, которая сейчас готовится к изданию в издательстве Старого Лева.

Брат храброго воина, Юрий Гудима, сообщил, что попрощаться с Андреем можно будет 6 июля, в 11:00 в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Похороны состоятся на Лычаковском кладбище в 12:00 (Марсовое поле).

Напомним, ранее мы писали о том, что скончалась писательница Виктория Амелина, которая пострадала при обстреле Краматорска.

А также мы сообщали о том, что на фронте погиб участник Революции Достоинства, который чудом выжил при расстреле Майдана.

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