Найкращий тато у світі: на фронті загинув відомий блогер, письменник та шеф-кухар Андрій Гудима (фото)

У бою під Бахмутом 2 липня 2023 року загинув відомий блогер, шеф-кухар, художник та відважний боєць Андрій Гудима. Його кулінарна книга зараз готується до видання у видавництві Старого Льова.

"Все, про що я молилася останніми днями - щоб ти з'явився в мережі. Щоб прочитав повідомлення і переглянув фото від Юляшки, на які вона чекала відповіді та постійно запитувала - "чому тато не відповідає". Побачив скріни наших з нею листувань, від яких би посміхнувся, і тобі стало б так тепло на серці. Але там застигло, останній раз у п'ятницю, 1.07", - написала Уляна.

Андрій Гудима загинув під Бахмутом (фото: facebook.com/prime.lviv)

Вона повідомила, що зараз, коли дочка вже знає про загибель батька, можна розповісти про це - Андрій Гудима загинув під Бахмутом, у бою, 2 липня.

"Ваші стосунки з донькою були такі ніжні, такі зворушливі, такі близькі. Її великий Всесвіт, в якому вона завжди найважливіша. Ваш Всесвіт. Ти найкращий тато на світі. Ти був ним з першої секунди народження Юлічки. І ще 9 місяців перед тим. І в момент, коли вона з'явилася на світ. Твоя дочка любить тебе найбільше в світі. І тому я стримувала тебе як могла. Злилася, і пишалася. А зараз серце рветься на шматки, так важко не було ніколи..." - додає Уляна.

Андрій Гудима із донькою Юлею (фото: facebook.com/prime.lviv)

Андрій Гудима родом зі Львова. До повномасштабної війни працював більд-редактором газети "Експрес". Він мав багато талантів - знайшов себе як художник, блогер, юрист, волонтер. Про нього говорять як про інтелектуал, патріоті та дуже багатогранній талановитій особі.

А ще Гудима був шеф-кухарем двох ресторанів - "Open. Швидкий ресторан" та "Re:bro. Пивний ресторан здорового харчування". Він написав кулінарну книгу, яка зараз готується до видання у видавництві Старого Льова.

Брат хороброго воїна, Юрій Гудима повідомив, що попрощатися з Андрієм можна буде 6 липня, об 11:00 у Гарнізонному храмі апостолів Петра та Павла (вул. Театральна, 11). Похорон відбудеться на Личаківському цвинтарі о 12:00 (Марсове поле).