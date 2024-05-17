Лучший способ мыть фрукты и овощи перед употреблением: защитить от всех микробов

Мыть фрукты и овощи перед употреблением или термической обработкой нужно обязательно. На поверхности продуктов скапливаются грязь, пыль, патогены и микробы. Даже когда овощи или фрукты были в специальной упаковке. Но есть разные способы мыть продукты.

Какой способ мыть овощи или фрукты лучше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение доктора медицинских наук, дипломированного диетолога Кливлендской клиники Бет Красные для Cleveland Clinic.

Почему нужно мыть фрукты и овощи

Никогда не хватайте фрукты и овощи без предварительной обработки, даже если вы будете полностью снимать кожицу и употреблять только середину.

"Очень важно мыть их заранее, потому что, например, если вы режете дыню, у нее твердая кожура, и вы не обязательно будете ее есть, но если на внешней стороне есть бактерии или пестициды, они попадут в мякоть этого фрукта через нож", - объясняет диетолог.

Специалист добавила, что наиболее распространенные бактерии, обнаруженные во фруктах и овощах, включают сальмонеллу, кишечную палочку и листерию - они могут вызвать серьезные заболевания.

Общие симптомы включают тошноту, рвоту и диарею. В тяжелых случаях пациентам потребуется госпитализация и лечение антибиотиками.

Как правильно мыть фрукты и овощи

Бет Красные советует поместить продукты в прохладную воду и оставить на время. Если есть грязь, то можно для мытья пользоваться щеточкой.

Она не рекомендует мыть овощи и фрукты сразу после покупки, а делать это непосредственно перед тем, как вы планируете их использовать. Это имеет большое значение для текстуры и вкуса овощей и фруктов.

"Необязательно замачивать их в уксусе. Я видела некоторые рекомендации по использованию пищевой соды. Конечно, есть некоторые коммерческие продукты, которые люди любят использовать для удаления воска или потенциальных пестицидов из фруктов и овощей, но это - личное дело каждого. Лучше всего использовать обычную проточную воду комнатной температуры", - говорит Червоные.

Она также рекомендует заранее удалять все помятые или поврежденные участки фруктов или овощей, чтобы продлить их хранение.