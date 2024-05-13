Когда фруктов в рационе слишком много: что будет при чрезмерном употреблении

Несмотря на то, что фрукты содержат много витаминов и микроэлементов и в целом считаются полезными для здоровья, иногда вредно не только их недостаточное количество в рационе, но и чрезмерное.

О том, какая польза от фруктов и какие риски для здоровья от чрезмерного употребления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Польза фруктов для организма

Фрукты содержат мало жиров и натрия и не содержат холестерина. Они содержат много полезных питательных веществ, которых большинство людей не получают достаточно, в частности те, что приведены ниже.

Калий

Калий помогает регулировать кровяное давление. Рацион, богатый фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами, может снизить кровяное давление.

Пищевые волокна

Клетчатка помогает снизить уровень холестерина, уменьшить риск сердечных заболеваний и способствует хорошему пищеварению. Клетчатка содержится в целых или разрезанных фруктах, однако ее почти нет в соке.

Пищевые волокна помогают дольше ощущать сытость, что помогает контролировать вес. Они также замедляют процессы пищеварения и высвобождения сахара в кровь. Это предотвращает резкие прыжки и падение уровня сахара.

Витамин С

Этот витамин поддерживает рост и восстановление тканей организма, заживляет травмы, способствует здоровью полости рта и помогает организму усваивать железо.

Фолаты

Фолаты помогают организму производить крепкие красные кровяные тельца, метаболизировать белок и расщеплять аминокислоту гомоцистеин (которая может привести к сердечным заболеваниям). Они также важны во время беременности.

Риски при чрезмерном употреблении

Фрукты содержат природный сахар, а некие виды довольно калорийны. Но эксперты говорят, что сахар, о котором вам следует беспокоиться - это тот, который добавляют к напиткам, десертам и другим продуктам.

Однако, если есть слишком большие порции, чрезмерное количество фруктового сахара может привести к таким проблемам со здоровьем, как:

увеличение веса;

диабет;

осложнения при заболеваниях поджелудочной железы и почек;

кариес;

дефицит витамина В12, кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот.

Медленное потребление сахара, например употребление с твердой пищей или употребление сахаристых продуктов, распределенных во времени, может позволить кишечнику эффективно контролировать количество, попадающее в печень.

Однако когда сахара поступает слишком много, чтобы тонкий кишечник мог его переработать за один раз, как, например, при употреблении жидких источников сахара, например сока, его уровень в печени может повыситься.

Это затрудняет переработку сахара в печени и может вызвать такое состояние, как метаболический синдром. К тому же некоторые люди имеют аллергию на определенные фрукты, а именно на белки в них или фруктозу.

Какие риски при чрезмерном употреблении фруктов (иллюстрация: Freepik)

В таких случаях употребление фруктов может привести к аллергической реакции, например, покраснению, а в тяжелой ситуации - к анафилактическому шоку.

Хотя фрукты являются важным источником углеводов, если есть больше углеводов, чем сжигается после еды или перекуса, избыток может подпитывать имеющиеся жировые отложения или увеличивать запасы жира в организме.

Кроме того, сочетание большого количества жидкости, клетчатки и некоторых сахаров при употреблении чрезмерного количества фруктов может иметь естественный слабительный эффект, что может привести к диарее у некоторых людей.

Сколько нужно употреблять фруктов

Общая рекомендация Британской Национальной службы здоровья по употреблению фруктов составляет не менее 400 граммов в день, или пять порций по 80 граммов.

Употребление, по крайней мере, такого количества фруктов может помочь укрепить общее здоровье и улучшить самочувствие. Однако это не обязательно идеальное количество для каждого человека.

Индивидуальные потребности человека в свежих фруктах и овощах могут изменяться в зависимости от:

роста;

веса;

пола;

возраста;

физической активности;

состояния здоровья.

Также следует учитывать беременность, грудное вскармливание и хронические заболевания, например диабет или болезни почек.

Именно поэтому идеальное количество фруктов в рационе следует подбирать согласно рекомендациям врача относительно индивидуальной нормы сахара и углеводов и противопоказаниям.

Кроме этого, результаты исследований успокаивают - хотя есть слишком много чего-либо может быть вредно, маловероятно, что человек съест слишком много фруктов.