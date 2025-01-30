Лучшие продукты, которые нужно есть, если вы хотите дожить до 100 лет и быть в форме

Вы хотите долго жить и оставаться в прекрасной форме? Для этого надо выбирать продукты, которые способствуют снижению веса и поддерживают здоровье.
В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте об основных группах продуктов, которые надо употреблять для долголетия и красоты тела.
Высоковолокнистые продукты
Продукты, богатые клетчаткой, помогают чувствовать сытость дольше, что уменьшает вероятность переедания. К таким продуктам относятся:
Исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки на 10 г в день может привести к потере веса на 2,2 кг за шесть месяцев.
Белковые продукты
Белок способствует ощущению сытости и поддерживает мышечную массу во время похудения. Рекомендуется включать в рацион:
Здоровые жиры
Несмотря на то, что жиры калорийны, они необходимы для нормального функционирования организма. Выбирайте ненасыщенные жиры, которые содержатся в:
Продукты с низким гликемическим индексом
Такие продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что уменьшает чувство голода. К ним относятся:
Вода
Иногда чувство жажды можно спутать с голодом. Поддержание надлежащего уровня гидратации помогает контролировать аппетит. Попробуйте выпивать стакан воды перед едой, чтобы уменьшить количество потребляемой пищи.
Помните, что ключ к успешному похудению - это сбалансированный рацион, который включает разнообразные продукты, физическая активность и здоровые привычки. Всегда консультируйтесь со специалистом перед внесением значительных изменений в свой рацион или режим тренировок.
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В материале использованы источники - The Sun, Mirror.