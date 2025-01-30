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Лучшие продукты, которые нужно есть, если вы хотите дожить до 100 лет и быть в форме

Фото: Какие продукты надо постоянно употреблять (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вы хотите долго жить и оставаться в прекрасной форме? Для этого надо выбирать продукты, которые способствуют снижению веса и поддерживают здоровье.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте об основных группах продуктов, которые надо употреблять для долголетия и красоты тела.

Высоковолокнистые продукты

Продукты, богатые клетчаткой, помогают чувствовать сытость дольше, что уменьшает вероятность переедания. К таким продуктам относятся:

  • Цельнозерновые крупы (овес, киноа, коричневый рис)
  • Бобовые (фасоль, нут, чечевица)
  • Овощи и фрукты (особенно те, которые потребляются с кожурой)

Исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки на 10 г в день может привести к потере веса на 2,2 кг за шесть месяцев.

Белковые продукты

Белок способствует ощущению сытости и поддерживает мышечную массу во время похудения. Рекомендуется включать в рацион:

  • Постное мясо (куриная грудка, индейка)
  • Рыба и морепродукты
  • Яйца
  • Молочные продукты с низким содержанием жира
  • Растительные источники белка (тофу, темпе)

Здоровые жиры

Несмотря на то, что жиры калорийны, они необходимы для нормального функционирования организма. Выбирайте ненасыщенные жиры, которые содержатся в:

  • Авокадо
  • Орехах и семенах
  • Оливковом масле
  • Жирной рыбе (лосось, скумбрия)

Продукты с низким гликемическим индексом

Такие продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что уменьшает чувство голода. К ним относятся:

  • Бобовые
  • Цельнозерновые продукты
  • Большинство овощей

Вода

Иногда чувство жажды можно спутать с голодом. Поддержание надлежащего уровня гидратации помогает контролировать аппетит. Попробуйте выпивать стакан воды перед едой, чтобы уменьшить количество потребляемой пищи.

Помните, что ключ к успешному похудению - это сбалансированный рацион, который включает разнообразные продукты, физическая активность и здоровые привычки. Всегда консультируйтесь со специалистом перед внесением значительных изменений в свой рацион или режим тренировок.

 

 

Кстати, назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли.

Также мы писали о недооцененном соке, который ускорит метаболизм и поможет быстро худеть.

В материале использованы источники - The Sun, Mirror.

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