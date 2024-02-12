Лучшие песни о любви от украинских исполнителей (видео)

Злата Огневич - "Кава з кардамоном"

Песня, специально написанная для сериала запретной любви "Кава з кардамоном", цепляет за душу и находит отклик в сердцах тех, кто имеет опыт сложных отношений, но сквозь все преграды имеет счастье.

THE HARDKISS - "Журавлі"

"Буду тінюню - ти світаном будь" - невероятно нежная фраза из романтического трека "Журавли", который исполняет Юлия Санина. Щемящая песня о силе любви и преданности.

Krechet & Roxolana - "Без слів"

Этот дуэт повествует о понимании друг друга без слов. Песня о чувствах во время войны.

LAUD & Tonni Versetti & Tasya - "Ти мені дуже"

Влюбленность, желание, восхищение женщиной - вот о чем поют любящие мужчины. Эта песня как искреннее признание в любви с помощью нежных слов, от которых тает сердце, например, я фраза: "Більше не хочу бути без тебе у цьому світі".

Антитела - "Мені тебе мало"

Ощущение тепла любимого человека никогда не бывает много, когда ты действительно любишь, тебе мало времени со второй половиной. Именно об этом чувстве "мало" хлещет группа Антитела.

Христина Соловий - "Тримай"

"Як тобі сказати, без тебе не можу спати", - поет Соловий. Любовь нельзя удержать, но можно хотя бы пытаться это сделать, когда есть желание. Но Христина поет о боли любви, однако делает это так нежно, что этот трек согревает сердце и возвращает веру в любовь.

Океан Эльзы - "На небі"

Когда любишь, трудно подобрать слова, но у людей они обычно выливаются в тексты. В случае Святослава Вакрчука - его чувства превращаются в романтические песни. "І я на небі, мила моя, на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов". Разве эти слова не признание в любви?

ADAM - "Повільно"

"Танцюй зі мною, повільно, хай зачекає світ божевільний". Эти слова пропитаны нежностью и чувствами искренней любви. Когда слышишь ее, будто попадаешь в другое измерение. Туда, где есть место только танцу и любви.

Grohotsky - "Будь зі мною"

Трек под гитару, показывающий всю нежность мужской любви и желание быть рядом при всем.

ЯКТАК - "Уночі"

Музыка, это самый лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно. YAKTAK доказывает это своими щемящими текстами, показывающими, насколько сильными могут быть чувства молодого парня. Песня "Уночі" будто создана для романтических вечеров с любимым человеком.

100лица - "Ты є та"

"Ти є та, якою дихаю я".Слова нежности, которые дарят каждой женщине чувство ценности, искренней любви и надежной опоры.

Один в каноє - "Будь мені кимось"

Лирическая история любви, которая требует обещаний и заставляет быть честной и взрослой в своих чувствах. Жажда любви, к тому, чтобы именно тот, кто не выходит из головы был рядом всегда.

Артем Пивоваров и Quest Pistols - "Очі"

Артем Пивоваров всегда умел петь о любви и дарить эмоции. Но песня "Очі" вместе с Quest Pistols рассказывает особую историю влюбленности и важность взгляда.

Монатик - "Про чарівну"

Песня о женской красоте, обаянии, о восторге, который способен чувствовать мужчина рядом с любимой. "Ти найкраща, не інакше".