Лучшие песни группы "Без Обмежень" за 25 лет существования (видео)

Группа Без ограничений за 25 лет существования сумели полюбиться украинским слушателям и продолжают писать песни, которые покоряют сердца.

РБК-Украина (проект Styler) сделала собственную подборку лучших песен "Без Ограничений" и охотно делится ею с вами.

Зорі запалали

Эта песня является самым романтичным и самым добрым треком группы, которая рассказывает о любви и искренних человеческих чувствах.

24/02

Песня, от которой все пролистывается внутри, ведь дата 24.02.2022 разделила жизнь украинцев на "ДО" и "ПОСЛЕ".

Дым

Этот трек олицетворяет чувства людей, которые надеятся из последних сил. Песня - попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей.

Буду с тобой

В основе клипа встали влюбленные преступники, напоминающие легендарных и безумно влюбленных "Бонни и Клайд". Их образы окутаны романтикой, хотя главным промыслом знаменитой парочки были разбои и кражи.

Хочешь

Песня, которая раскрывает суть мужской любви к женщинам и демонстрирует нежность сквозь трогательные слова.

Тону

Здесь снова раскрывается тема любви мужчины и женщины, взаимоотношений, разбитых сердец, переживаний из-за этого - слез, нервов, крика, поцелуев и всего-навсего другого, что связывает мужчину и женщину

Кто я

Смысл этой песни наполнен романтикой и чувствами влюбленности, но благодаря фармацевтической компании "ДАРНИЦА" он приобрел новое значение и стал более приближен к настоящему украинцев.

Героям

Эта песня стала посвящением украинским героям, которые ежесекундно борются за свободу нашей страны. Клип вобрал в себя кадры, которыми может гордиться каждый украинец.

Вільні люди

"Вільні люди" - это песня о 31 году независимости, о гордости нации, о выдающихся людях и событиях Украины. Группа вспоминает в клипе о всех годах украинской независимости и перечисляет ее героев, вдохновлявших, по их мнению, миллионы людей своими поступками.

Най би вже весна

Еще одна романтическая работа группы "Без Обмежень", которая опять же рассказывает об искренней любви между мужчиной и женщиной.