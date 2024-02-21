Лучшие приложения для очистки вашего телефона Android от ненужных файлов и мусора

Google Files

Простой файл‑менеджер подойдёт тем, кто не хочет устанавливать программы от неизвестных разработчиков. Для удаления ненужных файлов из памяти в приложении есть вкладка "Очистка", где можно посмотреть, что именно занимает место, чей кеш перевалил за 10 ГБ и что было скачано недавно.

Дополнительно: функция создания секретной папки, скрытой за паролем, удобный обмен файлами с окружением.

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Junk Cleaner

Простое в использовании приложение с интуитивным интерфейсом, которое представляет все удаляемые элементы в одном списке. Файлы упорядочены по категориям, начиная с неустановленных APK и заканчивая размытыми фотографиями. Вы можете легко выбрать ненужные данные и удалить их.

Дополнительно: сортировка файлов по типу и расширениям, светлая и тёмная тема интерфейса.

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One ToolKit

Универсальное приложение с функцией быстрого удаления кеша и временных файлов. В нем также предусмотрен инструмент для очистки данных конкретной социальной сети или мессенджера.

Дополнительно: анализ использования батареи, очиститель уведомлений и ряд функций по подписке.

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Avast Cleanup

Это приложение не только предназначено для удаления кеша, но и для организации медиафайлов. Удобная классификация фотографий, скриншотов и видео облегчит поиск крупных файлов и быстрый их перенос на "Google Диск", Dropbox или OneDrive.

Дополнительно: настраиваемые профили для экономии энергии, экран блокировки с погодным виджетом и кнопкой очистки.

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CCleaner

Мобильный аналог одноимённой Windows‑программы, во многом повторяющий Avast Cleanup. Быстро анализирует память устройства и взвешивает все файлы, сортируя их по типам. Переход на Pro‑версию сервиса позволит чистить кеш и проводить оптимизацию по расписанию.

Дополнительно: полезные данные о работе процессора и батареи, уведомления с подсказками.

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Duplicates Cleaner

Приложение Duplicates Cleaner специализируется на обнаружении повторяющихся файлов, включая идентичные изображения, видео и документы. Это инструмент будет полезен пользователям, которые часто работают с фотографиями и сохраняют дубликаты, и тем, кто управляет кешем вручную или с использованием файл-менеджера.

Дополнительно: сканирование только SD‑карты, USB‑носителя или определённой папки, если есть подписка.

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