Не лучшее решение: почему взрослым нельзя пользоваться детскими средствами

Что известно о детских средствах

По словам врача, продукция для детей всегда производится и сертифицируется по жестким стандартам. Толщина кожи детей значительно меньше толщины кожи взрослого. Она имеет такое же количество слоев, но каждый из них значительно тоньше, что делает его особенно нежным и чувствительным.

У детей наружный слой эпидермиса (роговой) особенно тонкий, и плотность его клеток значительно меньше, чем у взрослой кожи.

"Потовые и сальные железы также гораздо менее активны, следовательно, гидролипидная мантия остаются относительно слабой. Это означает, что барьерная функция еще несовершенна, а кожа детей менее устойчива и прочна, особенно чувствительна к химическому, физическому и бактериальному воздействию", - говорится в сообщении.

Также дети имеют более низкую пигментацию кожи и им труднее регулировать температуру своего тела. И все это учитывают изготовители детских средств.

Главная функция детских средств - защитная, они тщательно оберегают кожу от любого негативного воздействия внешней среды. К тому же, такие средства могут содержать вазелин, ланолин, глицерин и другие составляющие, создающие пленку, похожую по действию на полиэтилен.

Полезны ли детские средства для взрослых

По словам специалиста, взрослым не стоит пользоваться детскими кремами. Такая косметика совсем не рассчитана на ее нужды.

"Она может быть слишком "тяжелой" и комедогенной, замедлять дыхательную, очищающую и регенерирующую функции взрослой кожи, извлекать влагу из нее, провоцируя сухость при длительном использовании", - говорит дерматолог.

Эксперт отметила, что для каждого возраста свое питание, образ жизни и уход за кожей.