"Лучшая земля в мире": видео с первых минут освобождения азовцев

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся вечером 21 сентября. Домой вернулись 215 украинских защитников - бойцы "Азов", Нацгвардии, Нацполиции, медики и многие другие, кто стоял в обороне Мариуполя.
На кадрах видео с первых минут на воле, один из военных упал на колени и начал целовать родную землю.
Обмен проходил в Черниговской области. Украинские военные по одному выходили к встречающим. Раненым помогали побратимы. Беременных встречала врач.
На кадрах видео видно, как один из военных по возвращению на территорию Украины, первым делом встал на колени и начал целовать землю.
"Реально, самая лучшая земля в мире", - сказал он.
Известно, что домой вернулась легендарная "Пташка" Катерина Полищук, начальник патрульной полиции Михаил Вершинин, Дмитрий Козацкий "Орест" - глаза Азовстали, Михаил Дианов, герой Украины Евгений Бова, герой Украины Лев Пашко, Николай Кущ, Константин Никитенко - "Фрост" и "Фокс", Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Анастасия Черненька, Зоряна Репецька, Давид Касаткин - "Химик".
В обмен украинские власти отдали 55 пленных русских солдат и Виктора Медведчука, бывшего нардепа и одного из лидеров ОПЗЖ.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что среди освобожденных были украинские военные, которые пострадали при теракте в Еленовке.
А также рассказывали, кого еще освободили во время обмена военнопленными.