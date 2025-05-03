Самые короткие фамилии в Украине: проверьте, есть ли ваша в списке редких и интересных

Большинство коротких старинных украинских фамилий теперь раритетные и в наше время носителей некоторых из них почти не осталось. В определенных регионах не формировали длинные родовые фамилии, поскольку произносить и писать их было трудно. Поэтому появилось немало коротких и метких, которые сохранились до сих пор.

Фамилии из 2-3 букв, такие как Ой, Ус, Оса, Ний, Бой, Гай и другие, не только редко встречаются, но и часто имеют интересное, иногда забытое происхождение, связанное с древними словами, прозвищами или географией. Они являются живой частью нашего языкового и исторического наследия.

Єх - сейчас в Украине 11 носителей

Лис - более 2000 украинцев носят эту фамилию

Мак - в Украине 407 человек имеют такую фамилию

Кий - известно о 221 носителе

Син - 19 украинцев до сих пор имеют такую фамилию

Лев - принадлежит 700 украинцам

Гай - в Украине можно найти 881 человека с такой фамилией

Яр - носителей этой фамилии всего 5

Вак - существует еще 3 человека с этой фамилией

Сав - очень редкая и в Украине есть всего один такой человек

Уль - 8 носителей

Лут - с такой фамилией в Украине есть 761 украинец

Рух - 27 носителей

Кат - всего 1 украинец

Мор - 65 украинцев имеют такую фамилию

Унт - в Украине 24 человека носит такую фамилию

Кстати, в Украине есть человек, у которого фамилия настолько длинная, что ее невозможно выговорить вслух. Однако, в 2010 году он официально изменил свои паспортные данные и в его документах теперь записано:

Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Говорят, что это решение украинца было сознательное и он жалеет, что не изменил свои данные раньше.