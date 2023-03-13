Самая грубая ошибка мужчин в постели, из-за которой интим с ними становится "никаким"

Многие мужчины совершают очень грубую ошибку в сексе, пропуская важную часть акта, которая необходима женщине для возбуждения и достижения оргазма в процессе. Неудивительно, что к интиму с такими горе-любовниками женщины быстро теряют интерес.
О чем идет речь, в Instagram рассказала психолог, сексолог Юлия Дамочкина.
Нередки случаи, когда мужчина считает прелюдию чем-то неважным, ненужным или просто ее игнорирует. Он сразу переходит к фрикциям, но женщина еще недостаточно возбуждена или даже протестует и пытается растянуть прелюдию.
Причин такого поведения мужчин в постели может быть несколько.
Человек не знает физиологии женского возбуждения и оргазма, поэтому считает прелюдию неважным этапом сексуальной близости.
Здесь могут быть ограничивающие убеждения, страхи, чувство стыда, заниженная самооценка.
Мужчина просто не знает, что и как делать для женского возбуждения, считает, что секс - это только фрикции.
Хотя возбуждение женщины - многоэтапный процесс, требующий очень конкретной стимуляции ее эрогенных зон.
Мужчина все знает, но просто игнорирует потребности партнерши и сфокусирован только на своем собственном удовольствии
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