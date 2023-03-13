Найгрубіша помилка чоловіків в ліжку, через яку інтим з ними стає "ніяким"

Мова йде... про прелюдію

Нерідкі випадки, коли чоловік вважає прелюдію чимсь неважливим, непотрібним або просто її ігнорує. Він відразу переходить до фрикцій, але жінка ще недостатньо збуджена, або навіть протестує і намагається розтягнути прелюдію.

Причин такої поведінки чоловіків у ліжку може бути декілька.

Основні з них:

Відсутність сексуальної освіти

Чоловік не знає фізіології жіночого збудження та оргазму, тому вважає прелюдію неважливим етапом сексуальної близькості.

Пригнічена сексуальність

Тут можуть бути обмежуючі переконання, страхи, відчуття сорому, занижена самооцінка.

Відсутність навичок

Чоловік попросту не знає, що і як робити для жіночого збудження, вважає, що секс - це тільки фрикції.

Від незнання основ сексуальної освіти, думає, що збудження жінки таке ж як і в нього самого - раз і все

Хоча збудження жінки - багатоетапний процес, що вимагає дуже конкретної стимуляції її ерогенних зон.

Дуже сумна історія...

Чоловік все знає, але попросту ігнорує потреби партнерки та сфокусований лише на своєму власному задоволенні.