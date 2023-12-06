Худшие вещи, которые делают пассажиры в поезде: избегайте этих ошибок

Эксперт по этикету Диана Готтсман назвала типичные грубые ошибки пассажиров во время поездки на поезде.

Не выпускать пассажиров

По словам специалиста, нужно обязательно первым разрешить пассажирам выйти из поезда, прежде чем пытаться в него зайти.

Отойдите в сторону и подождите, пока люди выйдут. Оказавшись на борту, отойдите от двери, чтобы не блокировать вход или выход другим. Практикуйте то же самое, когда придет ваша очередь выходить из поезда.

Если не знаете, что делать, то попробуйте последовать примеру опытных пассажиров.

Говорить громко

Если вы едете в поезде, то уважайте других людей и старайтесь не кричать, чтобы никому не мешать.

Воспользуйтесь текстовыми сообщениями, а не звоните по телефону.

"Если вам нужно с кем-то поговорить, имейте в виду, что класть телефон на динамик в публичных местах является неприемлемым", - говорит эксперт.

В частности, если вам нужно позвонить по телефону, попробуйте сделать разговор коротким. К тому же, обратите внимание на слова, которые вы употребляете, чтобы никого не обидеть.

Без наушников

Важно помнить о других людях, когда вы слушаете музыку или просматриваете видео. К счастью, технология позволяет нам сохранять конфиденциальность благодаря наушникам.

"Используйте наушники или любое другое устройство, чтобы слушали музыку только вы", - добавила Диана Готтсман.

Разложение вещей на сиденьях

Воздержитесь от желания занять больше одного места - не кладите рюкзак или сумочку на места рядом, ведь они заняты.

"Не ставьте ноги на противоположное сиденье. Когда поезд начнет наполняться, переместите свои вещи, чтобы другие могли сесть", - отметила эксперт по этикету.

"Ароматная" еда

Если вы собираетесь есть в поезде, то выбирайте еду, которая с минимальным запахом. Следует избегать рыбы и другой пищи с резким запахом.

Старайтесь также воздерживаться от употребления таких распространенных аллергенов, как арахис. К тому же в поезде не лучшее время "облить" себя духами.

Иногда в поезде люди забывают, что они в общественных местах, и ведут себя так, словно они дома.

"Во время есть стоит только в специально отведенном вагоне-ресторане или кафе", - добавила она.

Настаивать на разговоре с соседом

Если соседи в вагоне отвечают на ваши вопросы краткими словами, то позвольте им побыть одному. Ваше желание общаться не должно мешать другим путешествовать.

Если человек, сидящий рядом с вами, явно не заинтересован в общении, то попробуйте свести ваш разговор к минимуму.

"Если вы решите не участвовать, то наушники являются хорошим показателем того. Кроме того, дружеский разговор - это хорошо, но следует избегать делиться слишком большой информацией с незнакомцами", - сказала Готтсман.

Здоровье пассажиров

Если вы простудитесь или чувствуете себя плохо, то лучше избегать таких путешествий. Однако если вам уже придется быть в таких местах, то одевайте маску. Будьте внимательны к здоровью окружающих.

Также важно прикрываться рукой, когда чихаете, чтобы избежать распространения микробов.