Всегда стоят на своем. Какие знаки Зодиака не любят компромиссы

Слово "бескомпромиссный" может иметь несколько смыслов - и хороших, и плохих. В то время как одни отказываются от компромисса из-за высоких стандартов, другие не могут его принять, поскольку им сложно признать свою неправоту.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые привыкли всегда стоять на своем.

Телец

Этот знак демонстрирует незаурядную непоколебимость в своих решениях, и вам придется прибегнуть к невероятной хитрости, чтобы убедить Тельца в том, с чем он не соглашается.

Однако будьте осторожны - нельзя его унижать или оскорблять, поскольку это только усугубит ситуацию. Здесь сработают искренность и теплые слова, ведь Телец - это знак, очень умело и легко распознающий ложь.

Рак

Это самый эмоциональный из всех знаков. Он полагается на собственное чутье и наблюдает, как другой человек относится к нему, после чего принимает решение, которое кажется правильным.

Раки всегда слушают свое сердце, а не разум. Поэтому, если хотите их убедить, вам придется говорить буквально на другом языке. Если вы оскорбили Рака, его обида будет длинной и суровой. Более того, он может отказаться идти на компромисс, чтобы отомстить.

Какие астрологические символы привыкли доказывать свою правоту (фото: unsplash.com)

Козерог

Это целенаправленный и трудолюбивый знак Зодиака, почти полная противоположность Раку. Апеллировать к их эмоциям бесполезно. Если вы хотите убедить Козерога, следует говорить очень логично и практично.

Однако если ваше мнение для него ценно, он вас выслушает и даже может изменить свою позицию. Лучшая черта Козерога - это готовность признавать правду, даже если она отличается от его собственной.

Лев

Этот смелый и бесстрашный знак Зодиака иногда может демонстрировать самомнение. В отличие от Козорога, Лев стремится быть самым умным человеком в комнате, и ему трудно признать свою неправоту, даже когда это очевидно. Он особенно чувствителен к мнению других о нем.

Если хотите поддержать Льва или помочь ему, напомните о его многочисленных победах, говорите комплименты, пока у вас хватит слов. Найдите способ поднять ему настроение, и тогда, возможно, вы сможете выйти на теплые переговоры и добиться компромисса.