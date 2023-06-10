Городские власти Львова обвинили в списании десятка бомбоубежищ во время войны: что известно

В 2020 году Львовский исполком под руководством мэра города Андрея Садового списывает 4 защитных сооружения, в том числе бомбоубежище молокозавода из-за "невозможности и нецелесообразности содержания во время новой застройки". В то время само бомбоубежище принадлежало Фонду госимущества, но тот его продает.

Таким образом, фирма, застраивающая Львовский молокозавод, получила право застроить всю его территорию, включая бомбоубежище.

В общей сложности, по подсчетам журналистов, по подобной или похожей схеме город остался примерно без 10 бомбоубежищ.

Проверка укрытий

В Киеве проверили около 73% укрытий, причем большинство из них остаются без свободного доступа.

Отметим, что проверку укрытий в столице и в целом по Украине инициировали после того, как во время российской атаки по Киеву в Деснянском районе погибли три человека. Они не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители открыли уголовное дело по этому факту. Суд арестовал охранника поликлиники и отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя по технической части и заместителя главы Деснянской районной администрации.

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