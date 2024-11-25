Самый дорогой сорт яблок в мире: как выглядит "черный бриллиант" и сколько он стоит

Обычные красные яблоки получают цвет своей кожуры от антоцианов и преимущественно красный или светло-зеленый. Пигменты или натуральные красители развиваются по мере созревания плода.

Однако есть яблоки, у которых черно-фиолетовая шкурка и белоснежная сердцевина. Это яблоки "черный бриллиант" или Хуа Нду. Возник этот сорт в Новой Зеландии, впоследствии его завезли в Китай, а затем начали выращивать в Таиланде и на Тибете.

Свой цвет яблоки получили из-за особой среды и условий выращивания – на высоте 3,5 км. К тому же в горах большие перепады температур, а ультрафиолета очень много. Яблони должны находиться в тени Гималайского хребта.

Яблоко "черный бриллиант" (скриншот)

Яблоки имеют блестящую кожуру, они богаты минералами, хрустящие и вкусные. А еще этот сорт устойчив к холоду и имеет естественную защиту от паразитов и насекомых.

На местных рынках такое яблоко стоит от 7,5 долларов за одну штуку, а при экспорте в другие страны стоимость яблока может достигать 20 долларов за одну штуку.

Однако фермеры очень неохотно выращивают эти "черные бриллианты", потому что по эффективности они уступают обычным.

Ежегодно урожай убирают осенью, в конце октября отправляют на продажу и продают почти до Нового года.

Но только 30% зрелых черных яблок соответствуют строгим стандартам соответствия цветов. А вкусовые качества и питательные - почти такие же, как и у обычных сортов.