Самые дорогие фильмы в истории украинского кинематографа, которые стоит посмотреть сегодня

"Мавка. Лісова пісня"

Анимационный мультфильм по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки увидел свет в марте 2023 года.

Премьера зрители ждали достаточно долго: идея и официальный бриф появились еще в 2014 году. В 2015 году приступили к производству "полнометражки". В 2016 году проект получил финансирование от Госкино на 24,5 миллиона гривен, однако со временем эти суммы увеличивались.

Общий бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен, 49 из которых - государственные средства. За восемь месяцев в прокате "Мавка. Лісова пісня" заработала 20 миллионов долларов.

"Довбуш"

"Довбуш" - это второй украинский фильм, входящий в список самых дорогих. Съемки начали еще в 2018 году, но по техническим причинам и из-за карантинных ограничений закончили съемочный процесс только в 2021 году.

Поскольку лента историческая, то и атмосфера должна соответствовать эпохе, в которой жил Олекса Довбуш. Поэтому съемки на фоне природы проходили на реальных локациях: в Карпатах, Львове, Дрогобыче, Тернопольской области и Киеве, а еще в различных исторических объектах.

Кроме того, для фильма сшили более 1 000 костюмов. Одновременно в съемочном процессе участвовало около 600 человек. Масштабы работы поражают!

Бюджет фильма составляет около 120 миллионов гривен, 65 из которых предоставило Государственное агентство Украины по кино. Кассовые сборы фильма за 15 недель проката составили более 68 миллионов гривен.

"Люксембург, Люксембург"

Лента, которая пришлась многим по душе из-за наличия суржика и игры участников группы "Курган и Агрегат" Амиля и Рамиля. Это вторая полнометражная работа режиссера Антонио Лукича.

Интересно, что фильм впервые вышел в прокат не в Украине. Его первый показ состоялся в сентябре 2022 года на Венецианском кинофестивале в конкурсной программе, где представляют новые тенденции в развитии кинематографа.

В Украине "Люксембург, Люксембург" вышел в апреле 2023 года. Бюджет фильма составил 28,5 миллиона гривен, хотя сначала он должен был составлять 42,3 миллиона гривен. Государство профинансировало около 20 миллионов гривен.

"Носоріг"

Ленту о 90-х годах сняла известный украинский режиссер Олег Сенцов в сотрудничестве Украины с Польшей и Германией. Как и "Люксембург, Люксембург", фильм "Носоріг" сначала презентовали иностранной аудитории на Венецианском кинофестивале, а затем в Украине.

Еще в 2012 году проект фильма получил государственное финансирование в размере 3,9 миллиона гривен. На тот момент смета составила 8,1 миллиона. Позже с помощью гранта проект получил вторую половину суммы. Однако производство фильма началось только в 2019 году из-за незаконного заключения Олега Сенцова в России.

Общая смета по состоянию на 2020 год составила 50 миллионов гривен. Следует отметить, что 46 миллионов предоставили разные государственные институты.

Один из актеров фильма Евгений Светличный погиб в полномасштабной войне против России 19 июля 2023 года.

"Смак свободи"

Фильм 2024 года о девушке Варе, которая, несмотря ни на что, готова достичь своей мечты и стать профессиональным шеф-поваром. У ленты есть историческая основа, поскольку рассказывает о кулинарке Ольге-Марии Франко и ее книге об аутентичной украинской кухне.

Общий бюджет составляет 33,9 миллиона гривен, при этом 27,1 миллиона было выделено из государственного бюджета.

В съемках фильма приняли участие несколько звездных гостей, а именно: певица Джамала, блогер Виктория Маремуха, модель Алла Костромичева и шеф-повар Алекс Якутов.

В фильме "Смак свободи" также снялся актер Павел Ли. 6 марта 2022 года он погиб в Ирпене вместе с волонтерами. Их машина попала под обстрел российских оккупантов.