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Самый дешевый торт без яиц, молока или масла: рецепт шоколадного чуда

Как приготовить шоколадный торт (скриншот).
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадный торт по особому рецепту – это невероятная вкуснота, которую испечь можно без лишних затрат и усилий. В его состав не входят яйца, молоко, масло или сметана, однако текстуру он имеет рыхлую и нежную, а вкус очень насыщенно-шоколадный.

Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на своем канале в YouTube.

Ингредиенты на форму 25х35 см

Тесто:

  • 3 стакана (600 г) муки
  • 1 стакан (200 г) сахара
  • 1 стакан (0,25 л) масла
  • 50 г какао
  • 1 пачка ванили
  • 2 стакана (0,5 л) воды
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. соды
  • 2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

  • 50 г какао
  • 5 ст. л. (100 г) сахара
  • 3 ст. л. масла
  • 1 стакан (0,25 л) воды

Дополнительно:

  • Любимое варенье – 250 мл.

Пошаговое приготовление

Соедините муку с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, соду и какао. Тщательно перемешайте сухую смесь.

Отдельно соедините воду, масло и уксус.

Соедините жидкую и сухую смесь, хорошо перемешивая. Тесто должно получиться довольно жидким. Оставьте его на 10 минут.

Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут.

Разрежьте тесто на три коржа. Смажьте их любимым вареньем.

Приготовьте глазурь: в сотейнике соедините какао, сахар и растительное масло. Замесите густую массу. Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая. Вскипятите и горячей глазурью смажьте торт. Оставьте на 2-3 часа постоять в холодильнике.

Раньше мы писали, как приготовить вафельный торт по-новому.

Кроме того, читайте, как напечь гору блинов в считанные минуты.

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