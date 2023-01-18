Самый дешевый торт без яиц, молока или масла: рецепт шоколадного чуда

Ингредиенты на форму 25х35 см

Тесто:

3 стакана (600 г) муки

1 стакан (200 г) сахара

1 стакан (0,25 л) масла

50 г какао

1 пачка ванили

2 стакана (0,5 л) воды

1 ч. л. соли

2 ч. л. соды

2 ст. л. уксуса

Для шоколадной глазури:

50 г какао

5 ст. л. (100 г) сахара

3 ст. л. масла

1 стакан (0,25 л) воды

Дополнительно:

Любимое варенье – 250 мл.

Пошаговое приготовление

Соедините муку с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, соду и какао. Тщательно перемешайте сухую смесь.

Отдельно соедините воду, масло и уксус.

Соедините жидкую и сухую смесь, хорошо перемешивая. Тесто должно получиться довольно жидким. Оставьте его на 10 минут.

Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 190 градусов в течение 40-50 минут.

Разрежьте тесто на три коржа. Смажьте их любимым вареньем.

Приготовьте глазурь: в сотейнике соедините какао, сахар и растительное масло. Замесите густую массу. Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая. Вскипятите и горячей глазурью смажьте торт. Оставьте на 2-3 часа постоять в холодильнике.