Самые очаровательные заброшенные города в мире: эти фото просто поражают!

У каждого такого города своя история и своя судьба - кто-то был разрушен из-за войны, кто-то опустел из-за отсутствия минералов или ископаемых.

Когда-то эти города процветали, там жили люди и кипела обычная жизнь. Но в силу разных обстоятельств, все здания, улицы и даже автомобили были оставлены на произвол природы.

Орадур-сюр-Глан, Франция

Рыбацкая деревня служит воспоминанием о Второй мировой войне. До 10 июня 1944 года поселок процветал и оставался нетронутым. Но потом большая его часть была уничтожена войсками СС.

Нацисты расстреляли мужчин, а женщин с детьми заперли в церкви, которую взорвали. Лидер военного времени Шарль де Голль решил, что Орадур-сюр-Глан следует оставить как свидетельство жестокости нацистов.

Фото: Adobe Stock

Варрам Перси, Великобритания

Одна из самых известных средневековых заброшенных деревень. Она расположена на Йоркширских холмах и ранее было два потрясающих особняка и церковь. Сейчас там остались только руины дома знатной семьи Перси, а также фундаменты крестьянских домов.

Население деревни сокращалось много лет, и местные жители уезжали в поиске пропитания. После 1500 года деревня опустела, и все жители ее покинули. Сейчас это место привлекает археологов и туристов.

Фото: Adobe Stock

Бельчите, Испания

Этому городу не повезло - он оказался на линии фронта между республиканскими и фашистскими силами во время гражданской войны в Испании. Бельчите был в осаде в 1937 году, а в 1939 он пал перед войсками генерала Франсиско Франко.

Сейчас это памятник павшим к югу от Сарагосы на северо-востоке Испании. В 1939 году была построена новая деревня по соседству.

Фото: Adobe Stock

Крако, Италия

На крайнем юге Италии находится необычное поселение с впечатляющей архитектурой. Издали город выглядит монументально. В 1960-х годах жители Крако начали выезжать из-за серии оползней, вызванных канализационными и водопроводными работами. В 1980 году там произошло землетрясение и он остался безлюдным.

Сейчас город активно посещают туристы, а еще там снимали фильм "Квант милосердия" с Джеймсом Бондом.

Фото: Adobe Stock

Гранд-Бассам, Кот-д'Ивуар

Курортный город Гранд-Бассам когда-то был столицей Кот-д'Ивуара. Сейчас он является объектом Всемирного наследия Юнеско вместе со старым почтовым отделением, Центральноафриканским банком и Отелем де Франс. Здания в городе пустуют.

Считается, что народ нзема (нденье или аполлонийцы с Берега Слоновой Кости) жили в этой местности с 15 века, задолго до французов. Поселок быстро развивался и превратился в город с оживленным портом и рыбацким бизнесом.

Фото: Adobe Stock

Колманскоп, Намибия

Колманскоп утопает в песке вместе со множеством зданий. Когда-то этот город был самым шумным в сердце пустыни Намиб. Он появился в 1908 году, когда местный рабочий Захариас Левала нашел там алмазы. Начался приток горняков и поселок быстро стал оживленным городом. Но в 1956 году он был полностью заброшен.

Колманскоп был построен по немецкому образцу, так как многие горняки были оттуда. В городе был бальный зал, казино и даже трамвайная система. Сейчас город медленно погружается в пески.

Фото: Adobe Stock

Боди, Калифорния

Один из самых быстрорастущих городов Дикого Запада в 19 веке. С горстки жителей он быстро вырос до 10 тысяч человек в 1870-х годах. Там были найдены пласты золота и люди стекались в Боди, чтобы сколотить себе состояние. 65 салунов, банк, китайский квартал с даосскими храмами.

К началу 20 века привлекательность Боди начала угасать, и золотоискатели потянулись в новые города. В 1920 году там осталось чуть более 100 человек.

Фото: Adobe Stock

Остров Хасима, Япония

Остров Хасима, он же остров линкора, расположен у побережья Нагасаки. Он использовался как подводная шахта по добыче угля с 1887 по 1974 год. Уголь иссяк, и город был заброшен.

С тех пор Хасима стал популярным туристическим направлением. Существует также информация, что у острова темное прошлое, во время Второй мировой войны там был принудительный трудовой лагерь. И в нем погибло более 1000 корейских и китайских гражданских лиц, и военнопленных.

Фото: Adobe Stock

Пирамида, Норвегия

С 1998 года поселок, который в советское время занимался добычей угля, перестал функционировать. Он расположен на архипелаге Шпицберген, высоко за Полярным кругом. В 1927 году городок был передан Швецией Советскому Союзу. Там классическая архитектура коммунистического периода.

Сейчас городок принимает туристов, хотя добраться до него очень тяжело. Нужно добраться до города Лонгйир, а оттуда добираться на лодке или снегоходе. Приезжих принимает специальный отель и организовывает экскурсии по заброшенным зданиям.

Фото: Adobe Stock

Тайнхем, Великобритания

Во время Второй мировой войны британское военное министерство приказало жителям деревни Тайнхем в графстве Дорсет покинуть страну. Это произошло в 1943 году, и жители были уверены, что смогут после войны вернуться.

Но у поселка оказалась иная судьба - его использовали для обучения войск перед высадкой в Нормандии, а в 1948 году правительство сделало его частью военных полигонов. Сейчас город открыт для публики по определенным дням, но в большинстве домов никто не живет.

Фото: Adobe Stock

Руби, Аризона

В Руби была продуктивная шахта и этот город недалеко от границы с Мексикой процветал в 1930-х годах. Там было около 1200 жителей, которые занимались добычей золота, серебра, свинца, цинка. В 1941 году шахту закрыли.

Сейчас город стал частной собственностью и для посещения нужно заплатить 15 долларов. За эти деньги можно бродить по городу весь день и рассматривать город-призрак со зданиями, городской тюрьмой и шахтами.

Фото: Adobe Stock

Арлтунга, Австралия

Этот город когда-то стал первым официальным поселением в суровой глубинке Центральной Австралии. У него длинная история коренных народов, которая насчитывает 20 тысяч лет. Европейские поселенцы построили город в 1887 году - в поисках золота. Там проживало около 300 человек.

Город давно заброшен, но туристы могут увидеть хорошо сохранившиеся шахты и здания.

Фото: Adobe Stock

Вароша, Кипр

Крупный туристический город на окраине Фамагуста был заброшен в 1974 году после вторжения Турции на Кипр. Курортный город перестал функционировать - многоквартирные дома начали разрушаться. Пляжи в 2021 году разрешили посещать.

Фото: Adobe Stock

Каякой, Турция

Еще один город, который стал жертвой войны, в этот раз - Первой мировой. Греция и Турция боролись за контроль над этим регионом, и коренные жители не смогли вернуться в свои дома. Сейчас город под охраной Юнеско и служит туристической точкой.

Фото: Adobe Stock

Хотоуван, Китай

Уникальный город Хотоуван на острове Шэншань, на архипелаге Шанси. Оживленный городок с населением в 2 тысячи людей был оставлен в начале 1990-х годов. Жители изо всех сил пытались получить доступ к еде, образованию и другим благам. Но из-за удаленности все это оказалось недоступным и люди покинули территорию.

Туристы посещают Хотоуван регулярно, так как домики на холмах, которые замаскированы зеленью, выглядят впечатляюще.

Фото: Adobe Stock

Хампи, Индия

В 14-15 веке Хампи процветал и стал одним из самых крупнейших и важнейших городов мира. Он был столицей Виджаянагарской империи. В 16 веке город разрушили султанские войска.

Сейчас у него статус Всемирного наследия Юнеско и посмотреть на невероятно красивые форты, храмы и рынки приезжают туристы.

Фото: Adobe Stock

Эпекун, Аргентина

Этот город был основан в 1920-х годах на берегу лагуны. Он быстро стал курортным городом, куда стекались жители Буэнос-Айреса для отдыха. В 1985 году произошла катастрофа - стоячая волна разрушила плотину и затопила город. Вода отступила только в 2009 году и люди увидели здания, покрытые солью.

Фото: Adobe Stock