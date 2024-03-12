Больше всего женщин за последние 27 лет. На "Академик Вернадский" отправилась новая антарктическая экспедиция (фото)

29-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский" 11 марта. Она должна сменить зимовщиков из 28 УАЭ, которые отработали там почти год.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook рассказывает, что известно о маршруте экспедиции, ее составе и обязанностях.
Выехав из Киева на автобусе, Украинская антарктическая экспедиция взяла курс на Польшу.
Оттуда самолетом она доберется до Чили, а из порта Пунта-Аренас - украинским ледоколам "Ноосфера" в Антарктику.
Любое путешествие начинается со сборов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Это уже третья ротация зимовщиков, которую мы проводим за время полномасштабной войны. Находить профессионалов для годовых экспедиций все сложнее, ведь многие полярники или идеальные кандидаты - на фронте", - отметили в Национальном антарктическом научном центре.
Уточняется, что было несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими.
Участники 29-й Украинской антарктической экспедиции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Но, несмотря на все сложности, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, которые вложили очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика - это окно в мир глобальной науки, ни тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы", - подчеркнул директор НАНЦ Евгений Дикий.
Отмечается, что в состав 29 УАЭ попали 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них:
Уточняется, что впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать четыре женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов).
Одна из участниц - геофизик Анна Соина - отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она присоединялась к 25-й УАЭ 2020-2021 годов).
В первую экспедицию едут:
Сообщается также, что в новой команде - большинство новичков (десятеро), однако руководить ними будет один из опытнейших полярников Украины, геофизик Юрий Отруба (для него это будет восьмая зимовка).
Состав 29-й Украинской антарктической экспедиции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
В течение года 29 УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям:
Кроме того, полярники будут обеспечивать работу станции "Академик Вернадский".
Отмечается, что самому младшему участнику экспедиции - 23 года, а самому старшему - 54 года.
Все они представляют 9 регионов Украины (Винницкая область, Днепр, Житомир, Киев, Львовская область, Одесса, Харьков, Херсон и Черкасская область).
Интересные факты о 29-й Украинской антарктической экспедиции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним, ранее полярники со станции "Вернадского" показали редкие антарктические грибы.
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