Исследователь культуры напитков Александр Карпусь: Молодежь заслуживает большего, чем водка с запивоном

- Почему, по твоему мнению, в Украине алкоголь часто связывают именно с количеством, а не качеством?

- На самом деле это глобальная проблема. Впрочем, в мире есть страны, где культура потребления алкоголя значительно более развита - например, Италия, Франция, Япония. Это связано с традициями и общим уровнем культуры. Большое значение имеет также то, как алкоголь изображают в кино, театре и на телевидении.

В советском и постсоветском пространстве образ пьяницы часто романтизируют, тем самым легализуя его. Обычно это "душа компании" - добрый, веселый персонаж. Но в реальной жизни алкоголь часто используется как способ приглушить тревожные мысли, снять стресс, "включить" жизнь. Он меняет сознание и дает кратковременное ощущение эйфории. Но со временем рецепторы притупляются, и чтобы достичь того же эффекта, нужно больше.

Однако есть способ перевести количественное употребление в качественное. Мы пьём, чтобы получить впечатления - так что если научиться потреблять сознательно, можно эти впечатления усилить, уменьшая при этом дозу.

Начните с простого: сосредоточьтесь на дегустации. Обратите внимание на цвет, аромат, вкус, послевкусие. Выскажите вслух свои наблюдения или запишите их в заметки. Посмотрите на бутылку, прочитайте ее этикетку - часто производители оставляют там дегустационные заметки. Зайдите на сайт бренда, узнайте больше об истории, интересные факты.

Также воспользуйтесь специальными платформами, где пользователи делятся собственными впечатлениями: Vivino - для вина, Whiskybase - для виски, RumRatings - для рома и тому подобное. Посетите дегустации, где эксперты рассказывают глубже о продукте, обсудите это с единомышленниками. Но главное - мера. Как говорил Парацельс: "Все - яд, все - лекарство; все зависит от дозы".

- Откуда у нас эта традиция "выпить до дна" и как она повлияла на отношение к алкоголю в целом?

- Это часть нашей ментальности. Украинцы часто руководствуются эмоциями, а не разумом. Если ты не выпил до дна - ты будто слабее, "сдался". А мы же - народ несокрушимый, поэтому не допить - это как признать поражение.

В компаниях часто находится кто-то, кто подстрекает: "Пей больше!", "Не слаби!". Почему? Потому что им некомфортно видеть рядом человека с сильной волей, который способен вовремя остановиться. Им нужно, чтобы все были "на одном уровне".

Кстати, здесь опять надо вернуться к понятию меры. Это очень индивидуально. Советую обратиться с этим вопросом к вашему семейному врачу, ведь каждый имеет свой анамнез и уникальные особенности организма.

Для себя я определил меру как 20-100 мл крепкого алкоголя (40%) в день. В то же время Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма США устанавливает следующие пределы: до 14 стандартных напитков в неделю для мужчин и до 7 - для женщин. Под "напитком" имеется в виду стандартный коктейль или порция алкоголя с эталонным содержанием спирта (примерно 14 г чистого этанола). Так что знайте свою меру. И главное - не поддавайтесь давлению со стороны других.

Александр Карпусь (фото из личного архива)

- Какие изменения ты уже замечаешь: появляется ли запрос среди украинцев на осознанное потребление?

- Происходит немало образовательных событий, где эксперты развивают культуру коктейлей, вина и крепкого алкоголя, продвигая идею сознательного потребления. Например, недавно состоялся Kyiv Whisky Festival, а до этого - Barometer International Bar Show. Я рекомендую посещать дегустации или просто заходить в лучшие бары и общаться с барменами - сегодня это часто не просто "люди за стойкой", а настоящие гастронавигаторы, которые разбираются в продуктах глубоко и тонко.

К тому же в мире сейчас активно развивается тренд мини-коктейлей - маленьких порций, позволяющих попробовать больше без риска превысить дозу. Надеюсь, что украинские бары также подхватят эту идею.

Еще одно перспективное направление - это безалкогольные и слабоалкогольные коктейли, которые уже появляются во многих заведениях. Это особенно актуально, учитывая данные социологических исследований. По опросам КМИС и ВОЗ, в 2023 году 21,5% украинцев уменьшили количество употребляемого алкоголя, 6,8% полностью отказались от него, и одновременно 5,5% начали пить больше, а 2,9% вернулись к алкоголю после периода воздержания.

Эти цифры говорят о том, что трансформация уже происходит. Люди все чаще задумываются над тем, зачем они пьют, и как именно можно это делать лучше, или не делать вообще.

- Как сделать так, чтобы алкоголь перестал быть единственным "социальным клеем" в компаниях?

- Это чрезвычайно важный вопрос. Для меня лично - это цель. Амбициозная, долгосрочная и, честно говоря, пока непопулярная. Большинство моих коллег в сфере алкогольного инфлюенсинга не ставят перед собой подобных задач.

Алкогольные компании заинтересованы в продажах, государство - в налоговых поступлениях, а часть рынка вообще находится в тени. Я сейчас не только о контрабанде, но и о подпольном производстве фальсификата - прежде всего дешевой водки и продукции масс-маркета. Это большая индустрия с мощной рекламой, которая навязывает: "Пей - и ты будешь в теме". Поэтому бороться с этим сложно, но возможно.

Первое, с чего надо начать - развитие культуры потребления. Идеально, если бы к этому движению приобщались также инфлюенсеры, художники, общественные деятели. Если мы начнем популяризировать осознанное отношение к алкоголю через медиа, кино, телевидение, театр, то со временем пьянство станет немодным, неаутентичным и даже немного постыдным - особенно в глазах молодежи. А именно она сегодня является самой большой группой потребителей алкоголя.

В то же время мы должны предлагать альтернативу. Просто меньше пить - мало. Чтобы избавиться от коллективной зависимости, нам нужно дать людям, особенно молодежи, новые смыслы, новые форматы отдыха, новые ритуалы.

Один из моих любимых вариантов - чайная церемония. Это может быть китайская, японская или адаптированная к нашим реалиям. Можно организовать её дома или на природе, взяв с собой компактный набор: чашечки, чайник, термос с кипятком. И это тоже - напиток, общение и ритуал.

Вы можете взять с собой закуски, разговаривать или молча медитировать - но все это происходит осознанно. Без токсичности, без запаха перегара, без мусора после себя. Заварку можно оставить под кустом, а воду слить в траву - природа вам скажет "спасибо".

Конечно, чай - не единственная альтернатива. Это могут быть также спорт, настольные игры, совместное приготовление пищи, походы, музыка, танцы - любая деятельность, которая приносит удовольствие без необходимости менять сознание алкоголем.

- Какие элементы культуры потребления мы потеряли, а какие еще можно возродить?

- Мы практически потеряли навыки говорить тосты. И дело здесь не только в алкоголе, а в общем уровне искренности и доверия. Люди все чаще говорят шаблонные пожелания - "за любовь", "за здоровье", "за успех" - но часто эти слова не имеют под собой настоящего смысла. Мы желаем все и сразу, не задумываясь, что именно важно для конкретного человека сейчас.

Тост должен быть искренним, отражать реальные намерения и вашу эмпатию. Лучше же сказать короткое и честное пожелание (или даже промолчать), чем произнести красивую, но пустую фразу. К сожалению, традиция тостов в том виде, какой она была раньше, мертва. Поэтому ее надо переосмысливать, восстанавливать в новой, более честной форме.

Еще одна традиция, которую мы можем и должны возродить - это изготовление собственных алкогольных напитков. В селах, среди старшего поколения, эта культура еще жива, но молодежь часто ее игнорирует. В Украине есть богатое наследие локальных настоек: на ягодах, травах, корнях, коре - каждый сезон дарит новые ингредиенты.

Мне хотелось бы, чтобы молодежь отдавала предпочтение не покупным слабоалкогольным напиткам и водке с "запивоном", а интересовалась домашними, традиционными рецептами. Это не только вкуснее, но и полезнее, интереснее и намного безопаснее, если придерживаться проверенных инструкций.

Иногда достаточно одного энтузиаста в компании - и появляется новая традиция или ритуал. Это формирует уважение к собственной земле, к ее богатству и истории. И если уж пить, то с любовью, с пониманием и в хорошей компании. Воспитывайте культуру потребления в себе. Станьте примером для друзей, родных, коллег. Формируйте вокруг себя среду, в которой можно наслаждаться общением - с алкоголем в малом количестве или вовсе без него.