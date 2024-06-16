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"Самая большая опора". Украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папе

TAYANNA и Ирина Адонина (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

День отца - это особенное время, когда мы вспоминаем самые теплые моменты, проведенные с нашими папочками. Они учат нас жизненным ценностям, поддерживают в трудные времена и вдохновляют своим примером.

Самыми теплыми воспоминаниями c РБК-Украина (проект Styler) поделились украинские звезды.

TAYANNA

"Мой папа всегда был для меня примером заботы и любви. Он готовил мне завтраки, носил меня на плечах, пел колыбельные на ночь. Когда я болела или у меня болел живот, папа всегда был рядом. Его поддержка помогала мне чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.

Папа всегда находил время, чтобы помочь мне развивать мои таланты. Он поддерживал мои музыкальные увлечения, слушая, как я играю и пою. Его вера в меня дала мне силы идти вперед и не сдаваться, даже в самые трудные моменты. Его поддержка и нежность сопровождали меня на протяжении всей жизни.

Эти воспоминания остаются со мной навсегда.  Я хочу выразить свою глубокую благодарность всем родителям, которые дарят своим детям любовь и заботу. Вы - настоящие герои, и ваша любовь - это самый ценный подарок, который можно получить".

TAYANNA (фото: пресс-служба)

Екатерина Соляр

"Вы когда-нибудь жили жизнь за двоих? Конечно же жили, особенно после полномасштабного вторжения. Впрочем, я начала жить свое за двоих 5 лет назад. Именно тогда не стало одной из стен, которая прятала нас от мира. 

Та стена - она не просто стояла. Она умела играть на гитаре и подбирать аккорды. О... как мы любили его испанские мелодии. Та стена умела готовить самый вкусный красный суп, знаете, тот кисленький, который тебе очень заходит после праздников. Та стена на каждое 8 марта готовила нам самую вкусную картошку по-французски. А как она рисовала - все мои стенгазеты были нарисованы этой стеной.

Та стена консервировала мне заправку для борща, потому что понимала, что неограниченно я могу тратить время только на работу. Та стена сидела у окна и смотрела на мой "велосипед". Так он называл мой smart на двоих. Та стена до последнего не хотела падать, даже когда в ней пошли трещины". 

А теперь теми стенами стали мы сами: мама, брат и я. 

Екатерина Столяр с отцом (фото: пресс-служба)

Я никогда не забуду тот день... Когда я полуосиротела, день, когда я потеряла своего защитника и получила ангела-хранителя, день, после которого я больше никогда не смогу позвонить тебе и еще раз спросить: 

- Ты помнишь, что я тебя люблю? Ты знаешь, что ты у меня самый лучший? 

А в ответ больше никогда не услышу: 

- Знаю, звездочка! 

Но, несмотря ни на что, я очень счастлива, что с первого дня нашего с тобой знакомства я называла тебя отцом, счастлива, потому что успела извиниться, если когда-то обидела, и счастлива, потому что со мной остаются лучшие воспоминания ... и мечты.

Всю жизнь мы пытались выполнять его желания, а когда узнали о диагнозе, силы были удвоены, и все же... осталось таки одно, воплотить которое в жизнь было невозможно, от слова совсем. Он мечтал прыгнуть с парашютом. Очень завидовал нам с братом, когда мы сделали это в 2016 ...

Поэтому однажды мы решили повторить наш "подвиг". 

Ради его мечты. Ради того, чтобы быть ближе к нему. Ради возможности прокричать в небе заветное: Ты знаешь, что ты у меня самый лучший?

И снова представить в ответ:

- Знаю, звездочка!

Поэтому я продолжаю жить, но теперь за нас двоих. И я не боюсь, потому что где-то там... меня... будешь ждать ты. Я очень по тебе соскучилась, папочка. 

Папа, который научил меня, что мы все разные. Однако у нас есть и нечто общее - люди, без которых нам трудно себя представить, и те, которых не можем отпускать".

Анита Луценко

"Мой папа - невероятно умный, эрудированный и спокойный человек. Он ассоциируется у меня с любовью к морю и морскому дну, ведь он всегда очень любил и любит нырять. Все, что было необходимо - это маска, ласты, трубка и перекус после дня плавания - большой арбуз, которым мы смаковали прямо на пляже. 

Мои детские воспоминания с папой ведут в Крым, дикие пляжи в районе Симеиза или Рыбачьего и крутой берег Тарханкута с палаткой. Именно там я научилась нырять, надолго задерживать дыхание и вдохновляться красотой диких мест. Это мои сакральные воспоминания из детства с папой.

Кто видел меня и папу знает, что я выкопанная его копия".

Анита Луценко с отцом (фото: пресс-служба)

Ирина Адонина

"Поскольку мы всю нашу жизнь с семьей жили в Одессе, мой отец, как и в большинстве семей нашего региона, был моряком, а именно - капитаном дальнего плавания. Поэтому все мое детство поделилось на два периода: когда отец дома и когда он на работе. Большую часть своего времени, по полгода, он работал за границей, поэтому меня больше воспитывала мама и бабушка, а когда приезжал отец - это всегда был праздник. 

Я всегда относилась к отцу с особым трепетом и уважением, ведь для меня он был большим авторитетом.  Из-за того, что я очень редко его видела, я не совсем понимала, как с ним обращаться.

Но спустя годы, я осознала, что именно отец заложил мне основу того, каким должен быть мужчина: сильным, ответственным, с пониманием того, как надо уважать свою семью, как надо помогать, брать ответственность на себя и вести себя с детьми. 

Я ему очень благодарна, что имею пример настоящего отца и сейчас еще вижу, какой он не менее замечательный дедушка, за то, что он никогда мне ни в чем не отказывал, постоянно меня баловал и я всегда знала и знаю, что мой отец - моя самая большая опора на все случаи жизни".

Ирина Адонина (фото: пресс-служба)

Ранее украинские звезды в День отца показали трогательные семейные фото.

Также смотрите 7 лучших фильмов ко Дню отца, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

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