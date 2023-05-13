Самое эмоциональное выступление на Евровидении: украинская группа TVORCHI покорила сердца зрителей

Украинская группа из Тернополя TVORCHI выступила в большом финале Евровидения 2023 13 мая и поразила своим шоу зрителей из разных уголков мира.

Выступление TVORCHI в финале Евровидения 2023

На сцене в Ливерпуле украинцы исполнили песню "Heart of Steel", которая давно полюбилась всем.

Их шоу в социальных сетях некоторые уже называют "самым эмоциональным" среди всех номеров в этом году.

Зал апплодировал украинцам стоя!

Добавим, что "Heart of Steel" - это песня о силе духа и несокрушимости украинцев.

"У нас есть важный месседж, который важно донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о сильном украинском народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать" , - говорит о треке Кенни.

TVORCHI на Евровидении 2023 года (фото: t.me/euroreport)

Напомним, что TVORCHI давно покорили сердца украинцев. В мае 2021-го они победили в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит" премии YUNA.

В июле 2022 года - еще две премии YUNA за "Лучшее концертное шоу" и "Лучшую песню на другом языке".

Интересный факт. Джеффри приехал из Нигерии в Украину на учебу. С основателем группы они познакомились достаточно необычно. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Выяснилось, что у них много общего, поэтому их случайная встреча переросла в дружбу.