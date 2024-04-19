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Даже обезболивающее не поможет: стоматолог назвала 5 симптомов тяжелого состояния

Пятница 19 апреля 2024 17:30
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Даже обезболивающее не поможет: стоматолог назвала 5 симптомов тяжелого состояния Стоматолог назвала симптомы пульпита (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Нервы могут сдать не только у человека, но и у зуба. Речь идет о пульпите - одной из самых распространенных зубных болезней, о которых многие узнают в стоматологическом кресле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стоматолога Ульяны Нищий.

Что известно о пульпите

По словам врача, это одно из самых первых и частых осложнений кариеса.

"От слова "pulpa dentist" нерв в зубе, отвечающий за иннервацию, питание, кровоснабжение, трофику", - говорится в сообщении.

Поэтому очень важно стараться не допускать таких ситуаций, что необходимо нерв "тянуть".

Однако, во время острого пульпита зуб может болеть так, что "хочется на стены лезть" и никакое обезболивающее не поможет.

Какие симптомы должны насторожить

Стоматолог отметила, что пульпиты есть острые и хронические.

Поэтому при таких симптомах нужно немедленно идти к стоматологу:

  • если у вас болит зуб не только от раздражителей (сладкого, холодного или горячего)
  • если болит зуб, особенно в вечернее время
  • пульсирующая боль с промежутками "спокойствия"
  • при резких изменениях атмосферного давления, иногда даже при наклонах головы
  • есть большая полость (дыра), в которой постоянно застревает пища, идет кровь или плохой запах

Лечение состоит в том, что нужно провести качественное эндодонтическое лечение - медикаментозная и инструментальная обработка корневых каналов с последующим восстановлением - коронкой.

Ульяна Нищий отметила, что очень редко девитализованный (мертвый) зуб не покрывается коронкой, а пломбой.

Поэтому если грамотно проведена эндодонтия, то зуб прослужит еще очень много лет, даже при отсутствии нерва.

"Профилактические осмотры и чистки - это в разы приятнее и лучше, чем дорогое и длительное лечение", - добавила врач.

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