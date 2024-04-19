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Навіть знеболююче не допоможе: стоматолог назвала 5 симптомів тяжкого стану

П'ятниця 19 квітня 2024 17:30
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Навіть знеболююче не допоможе: стоматолог назвала 5 симптомів тяжкого стану Стоматолог назвала симптоми пульпіту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Нерви можуть здати не тільки у людини, але й у зуба. Мова йде про пульпіт - один з найпоширеніших зубних хвороб, про які багато хто дізнається у стоматологічному кріслі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стоматолога Уляни Нищій.

Що відомо про пульпіт

За словами лікаря, це одне із найперших і найчастіших ускладнень карієсу.

"Від слова "pulpa dentist" нерв у зубі, який відповідає за іннервацію, живлення, кровопостачання, трофіку", - йдеться у повідомленні.

Тому дуже важливо старатись не допускати до таких ситуацій, що необхідно нерв "тягнути".

Однак, під час гострого пульпіту зуб може боліти так, що "хочеться на стіни лізти" і ніяке знеболююче не допоможе.

Які симптоми мають насторожити

Стоматолог зазначила, що пульпіти є гострі і хронічні.

Тому при таких симптомах потрібно негайно йти до стоматолога:

  • якщо у вас болить зуб не тільки від подразників (солодкого, холодного чи гарячого)
  • якщо болить зуб, особливо у вечірній час
  • пульсуючий біль з проміжками "спокою"
  • при різких змінах атмосферного тиску, інколи навіть при нахилах голови
  • є велика порожнина (дірка), в якій постійно застряє їжа, йде кров або поганий запах

Лікування полягає в тому, що потрібно провести якісне ендодонтичне лікування - медикаментозна і інструментальна обробка кореневих каналів з подальшим відновленням - коронкою.

Уляна Нищій зазначила, що дуже рідко девіталізований (мертвий) зуб не покривається коронкою, а пломбою.

Тому, якщо грамотно проведена ендодонтія, то зуб прослужить ще дуже багато років, навіть за відсутності нерва.

"Профілактичні огляди і чистки - це в рази приємніше і краще, ніж дороге і тривале лікування", - додала лікар.

Раніше ми повідомляли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців.

Також ми писали про "корисні" напої, які вбивають ваші зуби.

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