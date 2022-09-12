ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом (відео)

Новость на русском →
Харківська область, Понеділок 12 вересня 2022 10:15
Спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом (відео) Скріншот: Звільнене село Граково в Харківській області
Автор: Світлана Мащенко

Збройні сили України звільнили майже всю Харківську область, прогнавши окупантів за Оскол. Тепер почалася фіксація воєнних злочинів: людей знаходять закатованими в могилах, місцеві розповідають, який жах пережили під час окупації.

Про деокупацію села Гракове на Харківщині йдеться у відео на YouTube-каналі DW.

Сергій поховав закатованих і вбитих односельчан

Місцевий мешканець Сергій Логай розповідає, що до нього зайшли військові, "донецькі" чи "луганські". Погрожуючи зброєю привели в місцину, де було вже два мертвих молодих хлопця. Сергій вижив, а загиблих поховав разом ще з одним чоловіком власноруч.

Наразі тіла ексгумовані, вони були вбиті вистрілом в потилицю, а вуха були відрізані.

За даними поліції, в селі ще є місця, де можуть бути поховані вбиті люди.

Після 24 лютого в селищі Граково лишилося всього близько 40 людей. Понад півроку вони були під окупацією.

Люди живуть в зруйнованих будинках

Квартири людей розбомбили, тепер вони змушені жити в нелюдських умовах.

"В квартирі спочатку жили, поки не розбомбили, потім сюди перейшли. Сміття поприбирали, хлопці ремонт поробили", - розповідає мешканець Граково Олег.

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма.

Крім того, 11 вересня українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя