"Даже животные ведут себя лучше": украинцев шокировали свинства окупантов под Мелитополем
Российские войска продолжают поражать своим свинством и беспорядком, которым оставляют после себя. В одном из сел Запорожской области, где оккупанты жили два месяца, они настолько засорили жилые дома, что там невозможно находиться.
Об этом рассказали местные жители, пишет ria-m.tv.
Что оставили после оккупанты
По их словам, военные РФ два месяца жили в здании водоканала Мелитопольского района. Когда местные зашли в здание, то просто ужаснулись.
"В каждом углу были кучи дерьма. Они там, где ели и спали, там и опорожнялись. Честно, мы такого еще не видели, потому что даже животные ведут себя более аккуратно", - рассказывают жители.
Также на российских солдат жалуются и жители села Новониколаевка Токмакского района. Там оккупанты поселились в пустых домах. Однако превратили они их фактически в нежилые помещения.
"В туалет ходят не на улицу, а прямо в доме. Гадили возле кроватей, по углам. Вот прямо кучи го*на в доме оставили. А, когда выезжали, загрузили с собой на машину все: комод, подушки, даже женское пальто и платки. Жить в таких домах после этой орды просто невозможно. Я никогда не думала, что россияне такие свиньи", - возмущается пенсионерка.
Жизнь в оккупации
Известно, что как только кто-то выезжает на подконтрольную Украине территорию, то российские военные сразу присваивают их дом. Могут прийти и забрать авто, если оно им нужно или любую другую вещь. Обычно делают это во время обысков.
За подписку на украинские каналы или любую другую деятельность в пользу Украины можно попасть за решетку.
К тому же учеников, находящихся сейчас в оккупации, заставляют учиться по российской программе. Тем ученикам, которые учатся онлайн в украинской школе, угрожают.
Раньше мы показывали, как жили оккупанты в Харьковской области. В частности, российские военные варили самогон прямо в райотделах.
Также мы писали об ужасающих преступлениях оккупантов в освобожденных селах под Харьковом.