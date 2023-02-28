"Даже животные ведут себя лучше": украинцев шокировали свинства окупантов под Мелитополем

Российские войска продолжают поражать своим свинством и беспорядком, которым оставляют после себя. В одном из сел Запорожской области, где оккупанты жили два месяца, они настолько засорили жилые дома, что там невозможно находиться.

Что оставили после оккупанты

По их словам, военные РФ два месяца жили в здании водоканала Мелитопольского района. Когда местные зашли в здание, то просто ужаснулись.

"В каждом углу были кучи дерьма. Они там, где ели и спали, там и опорожнялись. Честно, мы такого еще не видели, потому что даже животные ведут себя более аккуратно", - рассказывают жители.

Также на российских солдат жалуются и жители села Новониколаевка Токмакского района. Там оккупанты поселились в пустых домах. Однако превратили они их фактически в нежилые помещения.

"В туалет ходят не на улицу, а прямо в доме. Гадили возле кроватей, по углам. Вот прямо кучи го*на в доме оставили. А, когда выезжали, загрузили с собой на машину все: комод, подушки, даже женское пальто и платки. Жить в таких домах после этой орды просто невозможно. Я никогда не думала, что россияне такие свиньи", - возмущается пенсионерка.

Жизнь в оккупации

Известно, что как только кто-то выезжает на подконтрольную Украине территорию, то российские военные сразу присваивают их дом. Могут прийти и забрать авто, если оно им нужно или любую другую вещь. Обычно делают это во время обысков.

За подписку на украинские каналы или любую другую деятельность в пользу Украины можно попасть за решетку.

К тому же учеников, находящихся сейчас в оккупации, заставляют учиться по российской программе. Тем ученикам, которые учатся онлайн в украинской школе, угрожают.