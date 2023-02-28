"Навіть тварини поводяться краще": українців шокували свинства окупантів під Мелітополем
Російські війська і далі продовжують вражати своїм свинством та безладом, яким залишають після себе. В одному із сіл Запорізької області, де окупанти жили два місяці, вони настільки засмітили житлові будинки, що там неможливо перебувати.
Про це розповіли місцеві жителі, пише "ria-m.tv".
Що залишили після себе окупанти
За їхніми словами, військові РФ два місяці мешкали у будівлі водоканалу Мелітопольського району. Коли місцеві зайшли до будівлі, то просто жахнулися.
"У кожному кутку були купи лайна. Вони там, де їли і спали, там і випорожнювалися. Чесно, ми такого ще не бачили, бо навіть тварини поводяться більш охайно", - розповідають жителі.
Також на російських солдатів скаржаться і мешканці села Новомиколаївка Токмацького району. Там окупанти оселилися в порожніх будинках. Однак, перетворили вони їх фактично на нежитлові приміщення.
"У туалет ходять не на вулицю, а прямо в будинку. Гадили біля ліжок, по кутках. Ось прямо купи гі*на в будинку залишили. А, коли виїжджали, завантажили з собою на машину все: комод, подушки, навіть жіноче пальто і хустки. Жити в таких будинках після цієї орди просто неможливо. Я ніколи не думала, що росіяни такі свині", - обурюється пенсіонерка.
Життя в окупації
Відомо, що щойно хтось виїжджає на підконтрольну Україні територію, то російські військові одразу привласнюють їхню домівку. Можуть прийти й забрати авто, якщо воно їм потрібне, або будь-яку іншу річ. Зазвичай роблять це під час обшуків.
За підписку на українські канали або будь-яку іншу діяльність на користь України можна потрапити за ґрати.
До того ж учнів, які зараз знаходяться в окупації, змушують навчатися за російською програмою. Тим учням, які навчаються онлайн в українській школі, погрожують.
Раніше ми показували, як жили окупанти у Харківській області. Зокрема, російські військові варили самогон прямо в райвідділах.
Також ми писали про жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом.