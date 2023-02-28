"Навіть тварини поводяться краще": українців шокували свинства окупантів під Мелітополем

Російські війська і далі продовжують вражати своїм свинством та безладом, яким залишають після себе. В одному із сіл Запорізької області, де окупанти жили два місяці, вони настільки засмітили житлові будинки, що там неможливо перебувати.

Що залишили після себе окупанти

За їхніми словами, військові РФ два місяці мешкали у будівлі водоканалу Мелітопольського району. Коли місцеві зайшли до будівлі, то просто жахнулися.

"У кожному кутку були купи лайна. Вони там, де їли і спали, там і випорожнювалися. Чесно, ми такого ще не бачили, бо навіть тварини поводяться більш охайно", - розповідають жителі.

Також на російських солдатів скаржаться і мешканці села Новомиколаївка Токмацького району. Там окупанти оселилися в порожніх будинках. Однак, перетворили вони їх фактично на нежитлові приміщення.

"У туалет ходять не на вулицю, а прямо в будинку. Гадили біля ліжок, по кутках. Ось прямо купи гі*на в будинку залишили. А, коли виїжджали, завантажили з собою на машину все: комод, подушки, навіть жіноче пальто і хустки. Жити в таких будинках після цієї орди просто неможливо. Я ніколи не думала, що росіяни такі свині", - обурюється пенсіонерка.

Життя в окупації

Відомо, що щойно хтось виїжджає на підконтрольну Україні територію, то російські військові одразу привласнюють їхню домівку. Можуть прийти й забрати авто, якщо воно їм потрібне, або будь-яку іншу річ. Зазвичай роблять це під час обшуків.

За підписку на українські канали або будь-яку іншу діяльність на користь України можна потрапити за ґрати.

До того ж учнів, які зараз знаходяться в окупації, змушують навчатися за російською програмою. Тим учням, які навчаються онлайн в українській школі, погрожують.