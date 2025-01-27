Зачем в лифтах играет музыка? Что на самом деле скрывается за приятными мелодиями

Музыка в лифтах - это больше, чем просто фоновый шум. Она создает атмосферу уюта, помогает уменьшить стресс и даже может влиять на наше подсознание. Многие люди воспринимают ее как нечто привычное, но за приятными мелодиями скрывается целая история и интересные психологические нюансы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему эта традиция зародилась, как она менялась со временем и какую роль выполняет в современном мире.

Как все началось: история музыки в лифтах

Все началось в 1920-х годах, когда лифты начали стремительно распространяться в больших городах. Для многих людей это был новый и даже пугающий опыт: закрытое помещение, движение на высоту и отсутствие контроля над процессом.

Музыка стала средством успокоения пассажиров. Сначала это были простые инструментальные мелодии, которые не отвлекали, но создавали комфортную атмосферу. Некоторые компании даже изучали реакцию пассажиров на разные стили музыки, чтобы выбрать самые эффективные композиции.

Благодаря этому лифты перестали ассоциироваться со страхом и стали частью повседневной жизни. Со временем музыка в лифтах начала выполнять не только успокаивающую функцию, но и стала инструментом для формирования имиджа.

Музыка в лифтах появилась более 100 лет назад (фото: Pexels.com)

Как музыка влияет на нас

Музыка в лифтах имеет четко продуманную психологическую функцию. Легкие, ненавязчивые мелодии создают ощущение покоя и уюта, особенно в многолюдных помещениях. Исследования показывают, что спокойная музыка может снижать уровень тревожности, а иногда даже повышать настроение.

Кроме этого, она маскирует неприятные звуки, например, гудение механизмов или скрип кабины.

В коммерческих зданиях мелодии создают определенный стиль и подчеркивают статус заведения. Например, в бизнес-центрах это могут быть классические композиции, а в отелях - лаунж или джаз. Интересно, что правильно подобранная музыка может даже влиять на восприятие времени: благодаря ей поездка кажется короче.

Интересные факты о лифтовой музыке

Музыка в лифтах имеет богатую историю, которая скрывает множество интересных фактов.

Например, первые композиции, звучавшие в кабинах, были созданы специально для лифтов и получили название "muzak". Она отличалась простотой и отсутствием резких звуков, которые могли бы вызвать дискомфорт.

В Японии в некоторых лифтах звучат звуки природы - пение птиц или шум волн, чтобы усилить эффект релаксации.

В США исследование показало, что пассажиры воспринимают лифты с музыкой как более безопасные, даже если они не замечают мелодий сознательно.

В 1970-х годах музыка в лифтах стала настолько популярной, что появился отдельный жанр - "лифтовая музыка", которая характеризуется спокойными и повторяющимися мелодиями.

Также известно, что в некоторых дорогих отелях создают уникальные плейлисты для лифтов, чтобы подчеркнуть элитарность заведения. Интересно, что современная технология позволяет менять музыку в зависимости от времени суток или даже настроения пассажиров.

Разнообразная музыка настраивает на разное поведение (фото: Pexels.com)

Современная роль музыки: от комфорта до имиджа

Сегодня музыка в лифтах - это не только средство для успокоения, но и часть маркетинговой стратегии. Она подчеркивает стиль здания и даже влияет на восприятие бренда.

В торговых центрах, например, выбирают мелодии, которые соответствуют общей концепции и стимулируют посетителей оставаться дольше. В жилых комплексах музыка создает домашнюю атмосферу и помогает жильцам расслабиться после напряженного дня.