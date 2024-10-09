Зачем класть лавровый лист возле двери и под коврик. Об этом мало кто знает

Многие из нас используют лавровый лист во время приготовления различных блюд: добавляют в супы, мясные и рыбные блюда, некоторые хозяйки кладут лаврушку в консервацию. Однако эта специя может стать мощным оберегом и амулетом для вас и ваших близких.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как использовать лавровый лист в доме, чтобы защитить его от нечистой силы, а также привлечь счастье и благополучие.
Как известно, ранее лавровыми венками увенчивали головы императоров и победителей, а дома окуривали лавром, чтобы защитить их от злых духов и нечистой силы.
Согласно народным поверьям, лавровый лист должен быть возле входа в дом. Считается, что таким образом те, кто обитает в нем, будут защищены от негативной энергетики, бед и проблем. Кроме того, эта пряность выступает в роли талисмана, который привлекает удачу, счастье и успех.
Лавровый лист (иллюстрация: pixabay.com)
Просто подвесьте на нитку несколько лавровых листов. Желательно, чтобы оберег был не очень заметен для окружающих.
Чтобы никто не догадался о вашем обереге, лаврушку можно положить под коврик возле входной двери. Так листики будут максимально близки к порогу вашего дома, а также их не будет видно.
1. Важно использовать именно 4 листика - именно такое количество усиливает защитные свойства лаврового листа.
2. Чтобы достичь максимального эффекта, проводить эту процедуру необходимо на растущую Луну.
Лавровый лист может быть полезным не только в мистических целях, но и в повседневной жизни. Его специфический запах прекрасно отпугивает вредных насекомых, поэтому его можно разместить возле окон и дверей.
Для этого измельчаем лавровый лист любым способом. Чтобы окончательно избавиться от муравьев, можно размолоть лавровый лист в порошок и посыпать им порог дома и тропинки насекомых.
Лавровый лист обладает антисептическими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Отвар можно использовать для ухода за кожей, а также для укрепления сердца и сосудов.
Лавровый лист также добавляют в супы, соусы и маринады, чтобы подчеркнуть вкус блюд.
Лавровый лист точно должен быть в вашем доме (иллюстрация: pixabay.com)
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Для написания материала были использованы такие источники: сайты ukr.media и pixelinform.