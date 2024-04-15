Навеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина Шинкаренко

Во время отступления украинских сил из Авдеевки погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко, служившая во рту снайперов 53-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юрия Слобожанского в Facebook.

Что известно о снайперше

"С грустью сообщаю. Шинкаренко Екатерина Сергеевна, позывной Виски, Катруся, снайпер роты снайперов 53 ОМБР, награждена орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Генерального штаба "Золотой крест" и отличием Министерства обороны Украины" Крест доблести щите", к сожалению, на щите… Навсегда 30», – написал Слобожанский.

Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время ухода Сил обороны из Авдеевки.

Она получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино - Северное.

Долгое время у Украины не было возможности эвакуировать тела павших героев. Слобожанский сообщил, что только на этой неделе их удалось вернуть домой.

Похоронят снайпершу ВСУ в городе Острог, где живет ее семья.

У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Екатерина Шинкаренко погибла во время ухода из Авдеевки (фото: Юрий Слобожанский)