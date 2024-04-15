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Навеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина Шинкаренко

Понедельник 15 апреля 2024 09:36
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Навеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина Шинкаренко Фото: На фронте погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко (Юрий Слобожанский/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Во время отступления украинских сил из Авдеевки погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко, служившая во рту снайперов 53-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юрия Слобожанского в Facebook.

Что известно о снайперше

"С грустью сообщаю. Шинкаренко Екатерина Сергеевна, позывной Виски, Катруся, снайпер роты снайперов 53 ОМБР, награждена орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Генерального штаба "Золотой крест" и отличием Министерства обороны Украины" Крест доблести щите", к сожалению, на щите… Навсегда 30», – написал Слобожанский.

Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время ухода Сил обороны из Авдеевки.

Она получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино - Северное.

Долгое время у Украины не было возможности эвакуировать тела павших героев. Слобожанский сообщил, что только на этой неделе их удалось вернуть домой.

Похоронят снайпершу ВСУ в городе Острог, где живет ее семья.

У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Навеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина ШинкаренкоНавеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина ШинкаренкоЕкатерина Шинкаренко погибла во время ухода из Авдеевки (фото: Юрий Слобожанский)

Напомним, что в Одесской области погиб боевой медик, когда спасал пострадавших.

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